دعوة أممية لتحقيق توازن بين حماية الأطفال وتمكينهم رقميا

قالت سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن اتفاقية حقوق الطفل تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين إتاحة استخدام التكنولوجيا للأطفال وحمايتهم في الوقت نفسه، مشددة على أن هذا التوازن يعد أساساً في أي تطوير تشريعي يتعلق بالأطفال في مصر.

مبدأ التدرج العمري

وأوضحت الفوال خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، أن التصورات التنظيمية الحديثة تعتمد على مبدأ "التدرج العمري"، بحيث لا يُنظر إلى الأطفال تحت سن 18 عاماً كفئة واحدة، بل تختلف احتياجاتهم بحسب مستويات النضج.

وتابعت أن مشاورات أُجريت مع الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة أظهرت تأييدهم لنماذج تنظيمية تراعي الفئات العمرية، بما يتيح حماية فعالة وفي الوقت نفسه يضمن حصول الأطفال على فرص آمنة للوصول إلى الموارد الرقمية.