1040 جنيهًا.. هبوط سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

هبط سعر الجنيه الذهب 1040 جنيها، مسجلا 56.240 بعد أن كان قد وصل إلى 57.280 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي في مصر متأثرة بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بمتوسط 130 جنيه، فهبط من 7160 جنيهًا إلى 7030 جنيهًا الآن.

وكانت قد ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلى 4833 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاحد 19-4-2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6026 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7030 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8034 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

