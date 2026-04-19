الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

1040 جنيهًا.. هبوط سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

آية الجارحي

هبط سعر الجنيه الذهب 1040 جنيها، مسجلا 56.240  بعد أن كان قد وصل إلى 57.280 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي في مصر متأثرة بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بمتوسط  130 جنيه، فهبط من 7160 جنيهًا إلى 7030 جنيهًا الآن.

وكانت قد ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلى 4833 دولارا.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 19-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4833 دولارا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6026 جنيها للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7030 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8034 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد سجل 56.240  ألف جنيه.

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

