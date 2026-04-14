تعاود الارتفاع.. أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء

عاودت أسعار الذهب في مصر الارتفاع على مستوى جميع الاعيرة الذهبية متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى الـ 4800 دولارا للاوقية وسجلت الان 4813 ، وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7155 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4813 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6133 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7155 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8177 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد سجل 57.240 ألف جنيه