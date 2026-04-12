%35 ارتفاعًا في صادرات مصر من الفواكه الطازجة.. خاص

ارتفعت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 333.6 مليون دولار يناير 2026 مقارنة بـ 246.9 مليون دولار يناير 2025 بنسبه ارتفاع قدرها 35.1%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العاملة والاحصاء حصل عليها "صدى البلد".

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة 290.5 مليون دولار يناير 2026 مقابل 270.6 مليون دولار يناير 2025 بنسبه ارتفاع قدرها 7.3%.

وفيما بلغت القيمة الاجمالية للصادرات 3.6 مليار دولار يناير 2026 مقابل 4.5 مليار دولار يناير 2025 بنسبة انخفاض قدرها 20.3%، وذلك نتيجة انخفاض صادرات الاسمدة والأدوية والبقوليات والخضر، بجانبي بعض السلع الأخرى.

بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4,8 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2026 مقابــل 4,2 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 15,0 %.

انخفضت قيمة الواردات بنسبـة 3,2٪ حيـث بلغت 8,4 مليار دولار خـلال شهـر يناير 2026 مقابـــل 8,7 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمـــة واردات بعض السـلع.