تراجع أسعار الذهب في مصر.. مفاجأة في عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب في مصر على مستوى جميع الاعيرة الذهبية متأثرة بتراجع سعر صرف الدولار خلال الاسبوع الماضي.

وكانت الأسعار قد تلقت دعمًا في بداية التداولات نتيجة تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن إمكانية تهدئة الأوضاع وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قبل أن تتخلى عن جزء من هذه المكاسب لاحقًا.

وهبطت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى الـ 4700 دولارا للاوقية وسجلت الان 4750 ، وانخفض سعر الذهب عيار 21 تحت مستوى 7155 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 12-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4750 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6133 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7155 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8177 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد سجل 57.240 ألف جنيه