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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميكالي: منتخب مصر يستطيع الفوز على البرازيل

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي المصري، سعادته بمواجهة مرتقبة بين منتخبي مصر والبرازيل، مشددًا على ثقته في قدرة الفراعنة على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البرازيلي.

مصر والبرازيل

وقال ميكالي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "سعيد لمواجهة مصر والبرازيل، وقلبي سيكون منقسمًا في المباراة، لأن لدي حبًا كبيرًا لمصر ومنتخبها بعدما قضيت فترة طويلة من العمل هناك".

وأضاف: "أنا متفائل بمنتخب مصر، فهو يمتلك لاعبين كبارًا وحقق نتائج جيدة خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن مواجهة البرازيل ستكون كبيرة وقوية بين المنتخبين".

وتابع المدرب البرازيلي: "يجب على منتخب مصر أن يعتمد على التكتل الدفاعي وتقليل المساحات أمام لاعبي البرازيل، لأن ذلك سيكون عنصرًا مهمًا في التعامل مع المباراة".

وأشار ميكالي إلى أن الفراعنة يمتلكون فرصة حقيقية لتحقيق الفوز، قائلًا: "مصر لديها فرص للفوز على البرازيل، والفارق بين المنتخبين ليس كبيرًا في الوقت الحالي، كما أن المنتخب المصري يمتلك المقومات الفنية التي تؤهله لتحقيق الانتصار".

وأبدى سعادته بتطور عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي، موضحًا: "أنا سعيد بمشاركة عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي في المنتخب الأول، فقد كنا نُجهز هؤلاء اللاعبين للمستقبل، وأعتقد أن لديهم فرصة كبيرة لتقديم مستويات جيدة في كأس العالم".

وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني ساهمت في تطوير هؤلاء اللاعبين، كما أن هناك 9 لاعبين من المنتخب الأولمبي البرازيلي سيتواجدون مع المنتخب الأول في كأس العالم، وهو أمر يسعدني أيضًا".

واختتم ميكالي تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر يمتلك لاعبين قادرين على مهاجمة المنافسين وصناعة الفارق، وأرى أنه منتخب جيد وقادر على تقديم مستوى مميز خلال منافسات كأس العالم".

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