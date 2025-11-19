رد ناري من ميكالي ضد تصريحات حسام حسن

رد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لـ المنتخب الأوليمبي على تصريحات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني مساء أمس عقب انتهاء مباراة الفراعنة وكاب فيردي.



وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ضمن منافسات دورة الإمارات الودية الدولية.



كان حسام حسن مدرب منتخب مصر صرح بأن البرازيلي روجيرو ميكالي كان يحصل علي مبلغ كبير نظير تدريبه المنتخب الأولمبي في وقت سابق.وأصدر البرازيلي روجيرو ميكالي بيانا ردا على تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول جاء على النحو التالي:



من الجيد دائماً أن يتذكرك الآخرون — حتى وإن لم تكن السياقات دقيقة تماماً والتصريحات الأخيرة التي أدلى بها زميلي حسّام حسن، والتي أشار فيها إلى اسمي أثناء حديثه عن التحديات التي يواجهها في قيادة المنتخب المصري، بدت لي في غير محلها.

