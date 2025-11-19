بعد قرار الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر اليوم في مصر

زيادة أسعار السجائر 2025 .. اتفعت معدلات البحث عن أسعار السجائر في مصر بعد تطبيق الزيادة الضريبية بداية من شهر نوفمبر الجاري، حيث يتابع شريحة كبيرة من المواطنين أسعار السجائر يومياً سواء المحلية أو المستوردة.

زيادة أسعار السجائر

ويشمل الإقرار الجديد لـ مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة،زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر أصناف السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

واستهدف مشروع القانون زيادات سعرية محدودة جديدة لكل شريحة من السجائر، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، مع إقرار تطبيق زيادات سنوية تدريجية لمدة 3 سنوات متتالية.

أسعار السجائر اليوم الأربعاء

بحسب الشركة الشرقية للدخان، نقدم لكم أسعار السجائر اليوم :

- أسعار السجائر البوكس 44 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 44 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 44 جنيه

- أسعار السجائر بوسطن / بلمونت 44 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا سوبر 44 جنيه

- أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 44 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيه

- أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 44 جنيه

- أسعار السجائر اليوم، لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها تصل إلى 105 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، مارلبورو «Marlboro» بأنواعها تصل إلى 97 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها تصل إلى 79 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، ال أند ام «L&M» بأنواعها تصل إلى 79 جنيها في مصر.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا في مصر.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

-أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

- أسعار السجائر ميريت: 105 جنيهًا للعلبة.

أسعار التبغ المسخن اليوم في مصر