أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
خدمات

بعد قرار الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر اليوم في مصر

رشا عوني

زيادة أسعار السجائر 2025 .. اتفعت معدلات البحث عن أسعار السجائر في مصر بعد تطبيق الزيادة الضريبية بداية من شهر نوفمبر الجاري، حيث يتابع شريحة كبيرة من المواطنين أسعار السجائر يومياً سواء المحلية أو المستوردة.

زيادة أسعار السجائر

ويشمل الإقرار الجديد لـ مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة،زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر أصناف السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

واستهدف مشروع القانون زيادات سعرية محدودة جديدة لكل شريحة من السجائر، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، مع إقرار تطبيق زيادات سنوية تدريجية لمدة 3 سنوات متتالية.

اسعار السجائر اليوم


 

أسعار السجائر اليوم الأربعاء

بحسب الشركة الشرقية للدخان، نقدم لكم أسعار السجائر اليوم : 

- أسعار السجائر البوكس 44 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 44 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 44 جنيه

- أسعار السجائر بوسطن / بلمونت 44 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا سوبر 44 جنيه

- أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 44 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيه

- أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 44 جنيه

أسعار السجائر بعد الزيادة

- أسعار السجائر اليوم، لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها تصل إلى 105 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، مارلبورو «Marlboro» بأنواعها تصل إلى 97 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها تصل إلى 79 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، ال أند ام «L&M» بأنواعها تصل إلى 79 جنيها في مصر.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا في مصر.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

-أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

- أسعار السجائر ميريت: 105 جنيهًا للعلبة.

أسعار التبغ المسخن اليوم في مصر

  • سعر التبغ المسخن HEETS Selection بـ 69 جنيهًا.
  • سعر التبغ المسخن HEETS Dimension بـ 69 جنيهًا.
  • سعر التبغ المسخن TEREA بـ 66 جنيهًا.
  • سعر التبغ المسخن TEREA Capsules بـ 77 جنيهًا.
