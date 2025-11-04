أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن .. تشهد أسعار السجائر في الأسواق المصرية اهتمامًا واسعًا بين المدخنين على مدار الساعة، خصوصًا في ظل التغيرات المستمرة من بائع إلى آخر، سواء بالنسبة إلى السجائر المحلية أو المستوردة.

ويبحث كثير من المواطنين يوميًا عن أحدث قائمة أسعار السجائر في مصر، لمعرفة ما إذا كانت الأسعار قد شهدت أي زيادة أو استقرار خلال الأيام الأخيرة.

واستقرت أسعار السجائر المحلية والمستوردة في مصر عند المستويات الرسمية المعلنة من قبل الشركات المنتجة والموزعين المعتمدين، دون أي زيادات جديدة حتى الآن، ويحل هذا الاستقرار بعد موجة من التغيرات التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

أسعار السجائر المستوردة الآن في مصر

شهدت أسعار السجائر المستوردة في الأسواق المصرية اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث أعلنت الشركات المنتجة الأسعار الرسمية الآتية:

بلغ سعر سجائر «ميريت» نحو 105 جنيهات.

بلغ سعر سجائر «مارلبورو» نحو 97 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر «إل آند إم» نحو 79 جنيهًا.

ويُلاحظ أن أسعار السجائر الأجنبية تحافظ على مستوياتها المرتفعة نسبيًا مقارنة بالأنواع المحلية، نظرًا لكونها تعتمد على الاستيراد بالدولار وارتفاع تكلفة الشحن والجمارك، إلى جانب الطلب المرتفع من فئة محددة من المستهلكين.

أسعار السجائر المحلية الآن في الأسواق

استقرت أسعار السجائر المحلية أيضًا عند نفس المستويات التي أعلنتها الشركة الشرقية للدخان، حيث لم تُسجل أي زيادات جديدة حتى الآن. وجاءت الأسعار الرسمية للأنواع المحلية الآتية:

سجل سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا.

سجل سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا.

سجل سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا.

سجل سعر سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا.

سجل سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا.

سجل سعر سجائر مونديال أحمر وأزرق وفضي نحو 44 جنيهًا.

سجل سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا.

سجل سعر سجائر بوسطن ليمونت نحو 44 جنيهًا.

سجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا.

ويؤكد عدد من التجار أن الأسعار الحالية تعد مستقرة بعد آخر تعديل رسمي، مشيرين إلى أن السوق يشهد طلبًا متزايدًا على الأنواع الشعبية، خاصة كليوباترا ومونديال، باعتبارهما الأكثر انتشارًا بين المدخنين بسبب أسعارهما المناسبة.

أسعار التبغ المسخن في مصر اليوم

لم تقتصر حركة البحث على السجائر التقليدية فقط، بل امتدت أيضًا إلى منتجات التبغ المسخن التي أصبحت خيارًا جديدًا لبعض المستهلكين في السنوات الأخيرة. واستقرت أسعار التبغ المسخن اليوم عند المستويات الرسمية الآتية:

سعر التبغ المسخن HEETS Selection بـ 69 جنيهًا.

سعر التبغ المسخن HEETS Dimension بـ 69 جنيهًا.

سعر التبغ المسخن TEREA بـ 66 جنيهًا.

سعر التبغ المسخن TEREA Capsules بـ 77 جنيهًا.

ويُذكر أن التبغ المسخن يلقى رواجًا متزايدًا بين فئات الشباب الباحثين عن بدائل أقل ضررًا من التدخين التقليدي، رغم أن الدراسات الطبية ما زالت تختلف حول تأثيره الصحي الفعلي.

استقرار مؤقت في الأسعار ومراقبة دائمة للأسواق

وأكد عدد من موزعي السجائر في القاهرة والجيزة أن الأسعار الحالية قد تستمر في الاستقرار خلال الفترة القصيرة المقبلة، ما لم تشهد الأسواق أي تغيّر في أسعار الصرف أو تكاليف الاستيراد.

وأوضحوا أن السوق المصرية تخضع حاليًا لمراقبة مشددة من الجهات المعنية لضمان التزام جميع البائعين بالأسعار الرسمية ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويترقب المدخنون أي إعلان جديد من الشركات المنتجة خلال الفترة المقبلة بشأن تعديل الأسعار، خاصة مع توقعات بعض المحللين بأن تشهد بعض الأصناف زيادة طفيفة بنهاية العام، تماشيًا مع ارتفاع تكلفة المواد الخام عالميًا.