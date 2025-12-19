عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

طالبت الإعلامية مفيدة شيحة، بعمل تمثال للفنان عادل إمام والمطرب عمرو دياب، تقديرا لنجوميتهما الكبيرة في عالم الفن والغناء في الوطن العربي الكبير.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، إن :"المفروض تعمل تمثال لفنانين الاول عادل إمام والثاني المطرب عمرو دياب، وعادل إمام وعمرو دياب لم يتحدثا أبدا عن نجوميتهم القوية في الوطن العربي وأنهم كبار الشغلانه".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، إن :"عمرهما ما طلعوا نظروا على المشاهدين ولا أحد تحدث عن الاجر الأعلى له وأنه جامد ومافيش زيه، ونحترم ونقدر نجوميتهم الكبيرة للغاية في الوطن العربي".

