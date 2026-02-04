قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟
أخبار البلد

أسعار اشتراكات المترو والقطار الكهربائي الخفيف 2026 للطلبة والموظفين

عبد الفتاح تركي

أسعار اشتراكات المترو والقطار الكهربائي الخفيف للطلبة والموظفين .. تشهد أسعار اشتراكات المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT لعام 2026 اهتمامًا واسعًا من جانب المواطنين، خاصة الطلبة والموظفين، في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل النقل الجماعي كحل أساسي للتنقل اليومي بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، حيث تُعد هذه الوسائل من أهم شبكات النقل الحديثة التي تساهم في تقليل زمن الرحلات وتخفيف الضغط المروري.

ويأتي تزايد البحث عن أسعار اشتراكات المترو والقطار الكهربائي الخفيف 2026 في إطار حرص المواطنين على معرفة أحدث تفاصيل الاشتراكات المتاحة، والاستفادة من الخصومات المخصصة لفئات متعددة، بما يضمن تقليل تكلفة التنقل الشهرية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المصروفات اليومية.

واقرأ أيضًا:

مترو الأنفاق

أسعار اشتراكات المترو 2026 للطلبة وذوي الهمم

يحصل الطلبة وذوو الهمم على خصومات كبيرة تتجاوز 90% من قيمة الاشتراكات، في إطار دعم الدولة لهذه الفئات وتيسير حركتهم اليومية، حيث يتم إتاحة اشتراك ربع سنوي يغطي مدة 90 يومًا بعدد 180 رحلة، ما يوفر وسيلة تنقل اقتصادية ومستقرة طوال الفصل الدراسي أو فترة العمل.

وتأتي قيمة الاشتراك الربع سنوي لمرحلة واحدة بسعر 150 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الاشتراك لمرحلتين 200 جنيه، ويصل اشتراك ثلاث أو أربع مراحل إلى 250 جنيهًا، في حين يبلغ سعر اشتراك خمس أو ست مراحل 300 جنيه، وهو ما يجعل المترو الخيار الأكثر توفيرًا لهذه الفئات مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

اشتراكات المترو 2026 للجمهور العادي

توفر هيئة مترو الأنفاق اشتراكات متعددة للجمهور العادي تتناسب مع عدد المناطق التي يتم التنقل بينها، سواء بنظام الاشتراك الشهري أو الربع سنوي أو السنوي، بما يمنح المرونة للمستخدمين في اختيار النظام الأنسب لطبيعة استخدامهم.

مترو الأنفاق

وبالنسبة للاشتراك الشهري، يبلغ سعر الاشتراك لمنطقة واحدة 310 جنيهًا، بينما يصل سعر الاشتراك لمنطقتين إلى 365 جنيهًا، ويبلغ سعر الاشتراك لثلاث أو أربع مناطق 425 جنيهًا، في حين يصل سعر الاشتراك لخمس أو ست مناطق إلى 600 جنيه.

أما الاشتراك الربع سنوي، فيبلغ سعره لمنطقة واحدة 835 جنيهًا، ويصل لمنطقتين إلى 990 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الاشتراك لثلاث أو أربع مناطق 1250 جنيهًا، ويصل سعر الاشتراك لخمس أو ست مناطق إلى 1670 جنيهًا.

كما تتوافر اشتراكات سنوية تغطي أكثر من خط، حيث يبلغ سعر الاشتراك السنوي لخطين 4235 جنيهًا، بينما يصل سعر الاشتراك لثلاثة خطوط إلى 5335 جنيهًا، وهو ما يحقق وفرًا كبيرًا لمن يعتمدون على المترو بشكل يومي ومستمر.

الخط الثالث لمترو الأنفاق

اشتراكات المترو 2026 لكبار السن فوق 60 عامًا

يحصل كبار السن فوق 60 عامًا على خصومات تتجاوز 50% على الاشتراكات الشهرية والربع سنوية، في إطار التيسير على هذه الفئة ودعم قدرتها على التنقل بسهولة وأمان.

وتتراوح أسعار الاشتراك الشهري لكبار السن ما بين 220 و470 جنيهًا حسب عدد المناطق، بينما تتراوح أسعار الاشتراك الربع سنوي ما بين 660 و1270 جنيهًا، وهو ما يعكس سياسة واضحة لدعم كبار السن وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

اشتراكات مصابي وأسر الشهداء في المترو

تُخصص اشتراكات ربع سنوية لمصابي وأسر الشهداء بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 420 و835 جنيهًا حسب عدد المناطق، في إطار التقدير المجتمعي لهذه الفئة وتقديم تسهيلات مستمرة تضمن لهم سهولة التنقل داخل شبكة المترو.

أسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT 2026

يوفر القطار الكهربائي الخفيف LRT نظام اشتراكات شهرية يمنح المستخدمين خصومات كبيرة مقارنة بالتكلفة اليومية للرحلات، وهو ما يجعله خيارًا مفضلًا للموظفين والطلبة الذين يعتمدون عليه في التنقل اليومي.

القطار الكهربائي الخفيف

ويبلغ سعر الاشتراك حتى 3 محطات 300 جنيه بدلًا من التكلفة اليومية التي تزيد بنسبة 50%، بينما يصل سعر الاشتراك حتى 7 محطات إلى 500 جنيه بنسبة تخفيض تصل إلى 47%، في حين يبلغ سعر الاشتراك لأكثر من 7 محطات 600 جنيه بنسبة تخفيض تصل إلى 42%.

ويستفيد المشتركون في القطار الكهربائي الخفيف من إمكانية القيام بعدد غير محدود من الرحلات طوال الشهر دون أي رسوم إضافية، وهو ما يضمن ثبات التكلفة الشهرية ويساعد على تسهيل الحركة اليومية للركاب بين المدن الجديدة والمناطق الحيوية.

