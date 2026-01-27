لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026

في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات الخاصة وحرص المواطنين على تقليل نفقات التنقل اليومية، تزايد الاهتمام بالبحث عن اشتراكات المترو 2026، لما توفره من تخفيضات كبيرة مقارنة بسعر التذكرة العادية، إلى جانب تعدد فئات الاشتراك بما يلائم احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

اشتراكات المترو 2026

توفر اشتراكات المترو 2026 تخفيضات كبيرة مقارنة بسعر التذكرة اليومية، وتستهدف فئات مختلفة تشمل الجمهور العادي، كبار السن فوق 60 عاما، الطلبة، وذوي الهمم، إضافة إلى مصابي وأسر الشهداء، وذلك في إطار التيسير على المواطنين ودعم الاستخدام المنتظم لمرفق مترو الأنفاق.

اشتراكات الطلبة لمترو الانفاق وذوي الهمم



يحصل الطلبة وذوو الهمم على خصم يتجاوز 90 في المئة من قيمة الاشتراك، ويأتي الاشتراك الربع سنوي على النحو التالي.

مرحلة واحدة، 150 جنيها.

مرحلتان، 200 جنيه.

ثلاث أو أربع مراحل، 250 جنيها.

خمس أو ست مراحل، 300 جنيه.

ويشمل الاشتراك مدة 90 يوما بعدد 180 رحلة.

اشتراكات الجمهور العادي

الاشتراك الشهري.

منطقة واحدة، 310 جنيهات.

منطقتان، 365 جنيها.

ثلاث أو أربع مناطق، 425 جنيها.

خمس أو ست مناطق، 600 جنيه.

الاشتراك الربع سنوي.

منطقة واحدة، 835 جنيها.

منطقتان، 990 جنيها.

ثلاث أو أربع مناطق، 1250 جنيها.

خمس أو ست مناطق، 1670 جنيها.

الاشتراك السنوي.

خطين، 4235 جنيها.

ثلاثة خطوط، 5335 جنيها.

اشتراكات المترو 2026

اشتراكات كبار السن فوق 60 عاما



يحصل كبار السن على خصومات تتجاوز 50 في المئة على الاشتراكات الشهرية والربع سنوية.

الاشتراك الشهري يتراوح بين 220 و470 جنيها حسب عدد المناطق.

الاشتراك الربع سنوي يتراوح بين 660 و1270 جنيها حسب عدد المناطق.

اشتراكات مصابي وأسر الشهداء

يبلغ سعر الاشتراك الربع سنوي ما بين 420 و835 جنيها وفقا لعدد المناطق.

أسعار تذاكر المترو 2026

حتى 9 محطات، 8 جنيهات، كبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة، 10 جنيهات، كبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة، 15 جنيها، كبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة، 20 جنيها، كبار السن 10 جنيهات.

سعر موحد لذوي الهمم، 5 جنيهات.

اشتراكات المترو 2026

أماكن استخراج اشتراكات المترو

الخط الأول يشمل محطات حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، الشهداء 1، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة.

الخط الثاني يشمل محطات كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب.

الخط الثالث يشمل محطات كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، جامعة القاهرة.