وزارة النقل تعرض أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

 كشفت وزارة النقل اليوم الثلاثاء عن لقطات مصورة خاصة بأحدث تصوير جوي لتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

ويمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية).

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم- أنه جاري حاليا تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال، كما يجري تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

وأضافت الوزارة أنه جاري أيضا تنفيذ أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة للمحطات بالمشروع، مع تقدم أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده، إلى جانب البدء في أعمال المباني والبنية الأساسية.

وأكدت وزارة النقل أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة للمحافظة.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود، حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.

ويحقق خط المترو الجديد تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

ولفتت الوزارة إلى أنه جاري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح بطول إجمالي 31 كم (من بعد محطة الظاهرية في مسار علوي، ثم في مسار سطحي ضمن حرم السكة الحديد حتى يصل إلى محطة المكس، ثم يمتد في مسار علوي حتى الكيلومتر 21 طريق الإسكندرية/مطروح) وتشتمل على 22 محطة، مما يقلل الحاجة إلى نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة.

ونوهت الوزارة إلى أنه جاري أيضا التخطيط لمسار المرحلة الثالثة من الخط التي تمتد من الكيلومتر 21 إلى مطار برج العرب لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب، ولتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

وزارة النقل محطة سكة حديد أبو قير مترو الإسكندرية

صدى البلد

وزارة النقل تعرض أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

