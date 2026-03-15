مسلسل المتر سمير الحلقة 10 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى أزمة جديدة

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “المتر سمير” العديد من التحديات فى حياة سمير المهنية والأسرية.

ومن ابرزها، تفاقم صدمة سمير (كريم محمود عبد العزيز) بعد طلب زوجته تنفيذ حكم النفقة الذى تكلفه مبلغ مالي ضخم.

ويبدأ سمير فى تنفيذ خطة ليكسب احدى القضايا الشائكة بعد ان طلب منه احدى رجال الاعمال ان يسترجع ابنه من طليقته الذى تمنعه من رؤيته مقابل مبلغ مادي كبير ، وبالفعل يبدء سمير فى تنفيذ الخطة ولكن تتحول الخطة ضد سمير ويتورط فى خطف الطفل بعد خطفه وتواجده عنده فى المكتب ليدخل فى ازمة جديدة.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.