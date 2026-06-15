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بعدما اقترب من الإفلاس.. مشروع اقتصادي ينقذ الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعدما اقترب من الإفلاس.. مشروع اقتصادي ينقذ الزمالك

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

عانى نادي الزمالك خلال السنوات الماضية من أزمات مالية متلاحقة أثرت على استقراره، في ظل تراكم الغرامات والقضايا الدولية التي فرضت ضغوطًا كبيرة على خزينة النادي، الأمر الذي دفع الإدارة للبحث عن حلول مبتكرة لزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.


 

وفي هذا الإطار، برزت فكرة إتاحة الفرصة للجماهير للتصوير مع درع الدوري مقابل رسوم مالية كواحدة من المبادرات الاستثمارية الواعدة، والتي يمكن أن تتحول إلى مشروع اقتصادي متكامل يدر عوائد مالية كبيرة للنادي.
 

ولا تقتصر الفكرة على مجرد التقاط الصور التذكارية، بل يمكن تطويرها من خلال إدخال مفهوم "الرعاية الذكية"، عبر التعاقد مع عدد من الشركات الكبرى لوضع شعاراتها بشكل احترافي داخل الخلفيات الرسمية للصور، بما يحول كل صورة إلى مساحة إعلانية تحقق عوائد إضافية للنادي.
 

وتزداد القيمة التسويقية للمشروع مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسارع آلاف المشجعين إلى مشاركة صورهم عبر منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، ما يمنح الرعاة فرصة للوصول إلى ملايين المتابعين بصورة طبيعية وفعالة دون الحاجة إلى حملات دعائية مكلفة.
 

ومن المتوقع أن يسهم تطوير التجربة من خلال تقديم صور بجودة عالية وتنظيم احترافي في زيادة الإقبال الجماهيري، وهو ما ينعكس على ارتفاع الإيرادات اليومية وتوفير سيولة نقدية تساعد النادي على الوفاء بالتزاماته المالية المختلفة.
 

كما قد يؤدي نجاح المبادرة إلى تنافس الشركات على الظهور ضمن الإطارات الرسمية للصور، ما يفتح الباب أمام مزايدات رعاية ترفع من قيمة العقود التسويقية، وتوفر مصدر دخل مستدام للنادي.
 

وبذلك يمكن أن تتحول فكرة التصوير مع درع الدوري من مجرد نشاط جماهيري إلى مشروع استثماري متكامل، يعزز الموارد المالية للزمالك ويمنحه فرصة أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

نادي الزمالك خزينة النادي الزمالك الدوري الدوري المصري

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