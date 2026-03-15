بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

بدأت BMW حملتها التشويقية للنسخة المحدثة من سيارتها الفاخرة BMW 7 Series، حيث كشفت الشركة عن أول صورة رسمية للنسخة الـ فيس ليفت المنتظر طرحها بنهاية العام الجاري كموديل 2027.

ونشرت الشركة الصورة عبر حسابها الرسمي على منصة Instagram، حيث ظهرت مقدمة السيارة في لقطة مظللة تكشف ملامح التصميم الأمامي بشكل جزئي، مع بروز المصابيح الأمامية والشبك الكلوي المميز لسيارات بي إم دبليو بإطار مضيء يخرج من الظلام، في مشهد تشويقي بسيط لكنه لافت.

ويمثل هذا التحديث أول تطوير رئيسي للجيل الحالي من الفئة السابعة الذي تم الكشف عنه عالميا في عام 2023، ورغم محدودية التفاصيل الرسمية حتى الان، إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد حصول السيارة على تصميم أمامي معاد صياغته يمنحها حضور أكثر حداثة.

وتشير الصورة التشويقية إلى استمرار اعتماد تصميم المصابيح الأمامية المنقسمة، وهو التصميم الذي أثار الكثير من الجدل عند تقديم الجيل الحالي، إلا أن النسخة الجديدة تبدو أكثر انسيابية وحدة في الخطوط، ما قد يمنح الواجهة مظهر أكثر توازن وأناقة.

أما الشبك الأمامي الشهير لسيارات بي إم دبليو، فيظل أحد أبرز عناصر الهوية التصميمية، حيث يظهر بإطار مضيء يعزز حضوره في مقدمة السيارة ويمنحها طابع أكثر فخامة وتميز.

وبعيد عن التعديلات الخارجية، من المتوقع أن تحصل الفئة السابعة المحدثة على مجموعة من التقنيات الحديثة داخل المقصورة، للحفاظ على موقعها ضمن فئة سيارات السيدان الفاخرة، وتشير بعض التسريبات إلى احتمال تزويدها بنظام Panoramic iDrive الجديد من بي إم دبليو، والذي يعتمد على شاشة بانورامية تمتد عبر عرض لوحة القيادة بالكامل، إلى جانب شاشة مركزية للتحكم في وظائف السيارة.

كما قد يتضمن النظام شاشة عرض أمامية ثلاثية الأبعاد توفر معلومات القيادة بطريقة أكثر وضوحا وتطورا للسائق.

ورغم أن الصورة التشويقية لا تكشف الكثير من التفاصيل، إلا أنها تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول التغييرات المنتظرة، وتشير التوقعات إلى أن الشركة قد تكشف عن النسخة الكاملة من التحديث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.