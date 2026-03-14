بقدرات مذهلة.. ماذا تقدم فيراري SF90 سترادل الخارقة؟

تعزز فيراري الإيطالية من تواجدها في عالم السيارات الخارقة، عبر باقة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، ومنها طرازFerrari SF90 Stradale ، الذي يعد من ابرز السيارات الخارقة، مع باقة من التقنيات الهجينة والمظهر الرياضي من عائلة الـ"سوبر كارز".

فيراري SF90 سترادل والأداء الفني

تعتمد فيراري SF90 سترادل على نظام دفع هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي من 8 أسطوانات بسعة 4 لترات مزود بشاحن توربيني، إلى جانب منظومة كهربائية داعمة.

يولد المحرك التقليدي وحده قوة تبلغ 769 حصاناً، بينما تضيف المحركات الكهربائية قوة إضافية تصل إلى 217 حصاناً، وعند عمل المنظومة بالكامل معاً، تصل القوة الإجمالية إلى 986 حصاناً، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 800 نيوتن متر.

تقدم السيارة أرقام أداء تعكس موقعها ضمن فئة السيارات الخارقة، إذ تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتراً في الساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكوّن من ثماني سرعات.

تصميم وأبعاد فيراري SF90 سترادل

تأتي فيراري SF90 سترادل بأبعاد تعكس طبيعتها الرياضية، حيث يبلغ طولها 4710 ملم، وعرضها 1972 ملم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1186 ملم فقط، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2650 ملم، مع وزن يبلغ نحو 1570 كيلوجراماً دون ركاب، ويعتمد التصميم الخارجي على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية حديثة، في حين تأتي العجلات بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

تجهيزات فيراري SF90 سترادل

تزود فيراري SF90 سترادل بعدد من الأنظمة التي تدعم السلامة والتحكم أثناء القيادة، من أبرز هذه الأنظمة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر وسائد هوائية لحماية الركاب، إلى جانب مجموعة من التقنيات التي تساعد السائق.

وتقدم المقصورة مجموعة من التجهيزات، حيث تضم شاشة للمعلومات والترفيه تدعم نظام Apple CarPlay لربط الهواتف الذكية، إلى جانب شاشة عدادات رقمية توفر بيانات القيادة بشكل واضح، ويأتي المقود متعدد الوظائف لتمكين السائق من التحكم في عدد من الأنظمة، ونظام التكييف الأوتوماتيكي.