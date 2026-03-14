الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تعيد إحياء سيارة ID.3 بإسم جديد

سعر فولكس فاجن ID.3 Neo
سعر فولكس فاجن ID.3 Neo
عزة عاطف

تستعد شركة “فولكس فاجن” لإحداث نقلة نوعية في مسيرة سياراتها الكهربائية عبر الكشف عن النسخة المطورة من طرازها الشهير تحت مسمى جديد وهو "ID.3 Neo". 

وتأتي هذه الخطوة الجريئة في إطار سعي العملاق الألماني لتغيير حظوظه في سوق السيارات الكهربائية؛ حيث عانى الطراز السابق من تحديات كبيرة في المبيعات وانتقادات حادة تتعلق بالأنظمة التقنية. 

ومن المقرر الكشف الكامل عن السيارة بحلول منتصف شهر أبريل القادم، مع وعود بتقديم تجربة قيادة مختلفة تمامًا تهدف إلى استعادة ثقة العملاء وجعل السيارة منافسًا قويًا في فئتها مجددًا.

تحديثات تقنية جوهرية ومقصورة داخلية أكثر استجابة لراحة السائق

تركز "فولكس فاجن" في طراز "ID.3 Neo" على معالجة النقاط التي أثارت استياء المستخدمين سابقًا؛ حيث تشير التقارير إلى أن المقصورة الداخلية ستحصل على عدد أكبر من الأزرار التقليدية بدلاً من أدوات التحكم اللمسية المعقدة، بالإضافة إلى تحسين نظام المعلومات والترفيه بشكل جذري ليكون أكثر سرعة وسلاسة. 

وبالرغم من أن التغييرات الخارجية قد تبدو طفيفة، إلا أن جوهر التطوير يكمن في الأنظمة الميكانيكية والبرمجية؛ مما يمنح السيارة طابعًا عصريًا يجمع بين البساطة والذكاء التقني الذي يطمح إليه عشاق السيارات الكهربائية حاليًا.

ميزات ذكية متطورة وخيارات طاقة تعزز كفاءة الأداء

تتضمن النسخة الجديدة "Neo" ميزات تقنية متقدمة تظهر لأول مرة في هذا الطراز، مثل نظام المساعدة على القيادة المتطور (Travel Assist) وخاصية (Vehicle to Load) التي تسمح للسيارة بتزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة الكهربائية. 

وتهدف هذه الإضافات إلى جعل السيارة أكثر من مجرد وسيلة انتقال، بل رفيقًا ذكيًا يلبي احتياجات الحياة الحديثة.

 كما تسعى الشركة لتحسين مدى البطارية وسرعة الشحن لتتفوق على منافسيها الذين نجحوا في سحب البساط من تحت أقدام العلامة الألمانية خلال السنوات الأخيرة رسميًا.

تمثل "ID.3" تاريخيًا بديلًا لسيارة "e-Golf" الشهيرة، وكانت تأمل فولكس فاجن أن تقود ثورتها الكهربائية منذ إطلاقها في أواخر عام 2019، إلا أن النتائج لم تكن على مستوى التوقعات الضخمة، والآن تعود الشركة إلى "لوحة الرسم" من جديد عبر "ID.3 Neo" في محاولة لإثبات قدرتها على الابتكار وتصحيح المسار. 

ويعكس هذا التوجه رغبة الإدارة في تقديم منتج متكامل يتجاوز أخطاء الماضي ويضع فولكس فاجن في طليعة الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية ذات الموثوقية العالية والأداء الرصينة.

سعر فولكس فاجن ID3 Neo مواصفات VW ID3 2026 مميزات سيارة ID3 نيو فولكس فاجن الكهربائية عيوب نظام ID3

