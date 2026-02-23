بقوة 1050 حصانًا.. فيراري تطلق Testarossa الخارقة| صور

تستعد فيراري الإيطالية عن إعادة تقديم اسم فيراري Testarossa ضمن جيل جديد من السيارات الخارقة، في خطوة تعيد أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بتاريخ العلامة الإيطالية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ويحمل الطراز الجديد إرثًا طويلًا من الشهرة، بعدما تحولت النسخة الكلاسيكية إلى رمز ثقافي ارتبط بعالم السرعة والدراما التلفزيونية في تلك الحقبة.

فيراري Testarossa

تأتي النسخة الحديثة لتخلف طراز فيراري SF90 Stradale، مع توجه تقني متطور يعزز من مسار فيراري في الجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والأنظمة الكهربائية عالية الأداء، ضمن فئة السيارات الخارقة الهجينة.

منظومة هجينة بثلاثة محركات كهربائية

تعتمد فيراري Testarossa الجديدة على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك احتراق داخلي ثماني الأسطوانات وثلاثة محركات كهربائية، أحدها في الأمام واثنان في الخلف، وتنتج المحركات الكهربائية مجتمعة قدرة تبلغ 162 كيلووات، أي ما يعادل 220 حصانًا، مدعومة ببطارية بسعة 7.49 كيلووات ساعة.

فيراري Testarossa

ويعتمد محرك البنزين على سعة تبلغ نحو 0.49 لتر لكل أسطوانة، في إشارة إلى الرقم 849 الذي تحمله السيارة، ويولد قوة تصل إلى 610 كيلووات، أي 830 حصانًا.

وعند دمج القوتين الكهربائية والحرارية، تصل القدرة الإجمالية للنظام إلى 772 كيلووات، ما يعادل 1050 حصانًا، وهو رقم يضع السيارة في صدارة فئتها من حيث القوة الإجمالية.

فيراري Testarossa

تسارع فيراري Testarossa

تستطيع السيارة فيراري تطلق Testarossa الانطلاق من السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.3 ثانية، بينما تحتاج مدة زمنية قدرها 6.35 ثانية للوصول إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتبلغ السرعة القصوى نحو 330 كيلومترًا في الساعة، ما يؤكد توجهها نحو الأداء الخارق ضمن فئة سيارات السوبر كار ذات الإنتاج المحدود.

فيراري Testarossa

بهذا الطرح، تعيد فيراري إحياء Testarossa بروح معاصرة تعتمد على أحدث تقنيات الدفع الهجين، مع الحفاظ على مكانتها ضمن دائرة السيارات الخارقة ذات الإنتاج الحصري والأداء المرتفع.