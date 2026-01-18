شاهد.. فيراري أمالفي 2026 الجديدة

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري أمالفي موديل 2026.

وتنتمي أمالفي لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

وتحافظ أمالفي على فلسفة سيارات GT رباعية المقاعد مع تحديثات تصميمية وهندسية تعكس أحدث توجهات العلامة الإيطالية.

فيراري أمالفي موديل 2026

محرك فيراري أمالفي موديل 2026

تستمد سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 3900 سي سي توين تيربو، وبها قوة 640 حصانا، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

فيراري أمالفي موديل 2026

مواصفات فيراري أمالفي موديل 2026

زودت سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها أنظمة التحكم والكبح، وبها نظام Brake-by-Wire ، وبها ABS Evo، وبها Side Slip Control 6.1 الذي ينسق بدقة بين التعليق وتوزيع العزم، وبها جناح خلفي نشط يعمل تلقائيًا بثلاثة أوضاع ديناميكية.

فيراري أمالفي موديل 2026

بالإضافة إلى أن سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 بها أيضا أزرار حسية تقليدية، وبها شاشات رقمية حديثة ومواد فاخرة، وتجمع بين الطابع الكلاسيكي والتقنيات العصرية، وبها شاشة وسطية مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات رقمية كبيرة مقاس 15.6 بوصة، وبها مواد فاخرة تشمل ألياف الكربون والجلد عالي الجودة.

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

في عام 1929 تأسست شركة سكوديريا فيراري كفريق سباق تابع لألفا روميو، وفي عام 1940 تم إنتاج أول سيارة تحمل اسم فيراري (815)، ولكن الإنتاج الفعلي للسيارات الرياضية بدأ بعد الحرب.

فيراري أمالفي موديل 2026

وفي عام 1947، أنتجت أول سيارة تحمل شعار فيراري (125 S) وخرجت من مصنعها في مارانيلو، وأعلنت وقتها عن بداية عصر فيراري في صناعة السيارات.

وفي عام 1960، حققت فيراري نجاحات كبرى في السباقات، وذلك عزز سمعتها، لكنها واجهت خلافات داخلية ومشاكل مالية.

فيراري أمالفي موديل 2026

وفي عام 1969، استحوذت مجموعة فيات على 50% من أسهم فيراري لضمان استمرارها وتوفير الموارد اللازمة.

ومع قدوم عام 1988 توفي إنزو فيراري، تاركًا وراءه إرثا كبيرا، وكانت F40 آخر سيارة يوقع عليها.