عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. فيراري أمالفي 2026 الجديدة

فيراري أمالفي 2026 الجديدة
فيراري أمالفي 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري أمالفي موديل 2026.

وتنتمي أمالفي لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

وتحافظ أمالفي على فلسفة سيارات GT رباعية المقاعد مع تحديثات تصميمية وهندسية تعكس أحدث توجهات العلامة الإيطالية.

فيراري أمالفي موديل 2026

محرك فيراري أمالفي موديل 2026

تستمد سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 3900 سي سي توين تيربو، وبها قوة 640 حصانا، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

فيراري أمالفي موديل 2026

مواصفات فيراري أمالفي موديل 2026

زودت سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها أنظمة التحكم والكبح، وبها نظام Brake-by-Wire ، وبها ABS Evo، وبها Side Slip Control 6.1 الذي ينسق بدقة بين التعليق وتوزيع العزم، وبها جناح خلفي نشط يعمل تلقائيًا بثلاثة أوضاع ديناميكية.

فيراري أمالفي موديل 2026

بالإضافة إلى أن سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 بها أيضا أزرار حسية تقليدية، وبها شاشات رقمية حديثة ومواد فاخرة، وتجمع بين الطابع الكلاسيكي والتقنيات العصرية، وبها شاشة وسطية مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات رقمية كبيرة مقاس 15.6 بوصة، وبها مواد فاخرة تشمل ألياف الكربون والجلد عالي الجودة.

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

في عام 1929 تأسست شركة سكوديريا فيراري كفريق سباق تابع لألفا روميو، وفي عام 1940 تم إنتاج أول سيارة تحمل اسم فيراري (815)، ولكن الإنتاج الفعلي للسيارات الرياضية بدأ بعد الحرب.

فيراري أمالفي موديل 2026

وفي عام 1947، أنتجت أول سيارة تحمل شعار فيراري (125 S) وخرجت من مصنعها في مارانيلو، وأعلنت وقتها عن بداية عصر فيراري في صناعة السيارات.

وفي عام 1960، حققت فيراري نجاحات كبرى في السباقات، وذلك عزز سمعتها، لكنها واجهت خلافات داخلية ومشاكل مالية.

فيراري أمالفي موديل 2026

وفي عام 1969، استحوذت مجموعة فيات على 50% من أسهم فيراري لضمان استمرارها وتوفير الموارد اللازمة.

ومع قدوم عام 1988 توفي إنزو فيراري، تاركًا وراءه إرثا كبيرا، وكانت F40 آخر سيارة يوقع عليها.

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
