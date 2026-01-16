قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلكيًا بالأرقام والتفاصيل .. موعد ميلاد هلال شعبان وبداية أول أيام رمضان 2026 وساعات الصيام المتوقعة
دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب .. أدركها بـ 30 كلمة لا ترد
وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين
كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. ردد 310 أدعية في وقت تحقيق الأمنيات
أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب
ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج
"ريكسوس ليفينج" تظهر عالمياً لأول مرة في قلب القاهرة.. تحويل مركز التجارة العالمي لوجهة فندقية فاخرة
قرار منتصف الليل.. قبول استقالة حكومة اليمن وتكليف الزنداني برئاسة الوزراء
الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كاديلاك إسكاليد V تظهر في أقوى تعديل.. صور

كاديلاك إسكاليد V 
كاديلاك إسكاليد V 
صبري طلبه

ظهرت كاديلاك إسكاليد V في أحدث إطلالة لها بعد خضوعها لأقوى تعديل ميكانيكي من قبل Late Model Racecraft العالمية والمعروفة اختصارًا باسم LMR.

لم يقتصر تعديل السيارة على التحسينات الشكلية فقط، بل ركز بشكل أساسي على رفع الأداء الميكانيكي إلى مستويات غير معتادة في هذه الفئة.

وتُعد إسكاليد واحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على مستوى العالم، لما تتمتع به من حضور قوي وتجهيزات فاخرة.

كاديلاك إسكاليد V 

القوة القياسية لإسكاليد V قبل أي تدخل

تعتمد كاديلاك إسكاليد V على محرك V8 بسعة 6.2 لتر مزود بشاحن فائق سوبرتشارجر، يولد قوة تبلغ 682 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 885 نيوتن متر.

هذه الأرقام تضع السيارة ضمن أقوى سيارات SUV الإنتاجية، حيث تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.4 ثانية فقط، وهو رقم لافت بالنظر إلى حجم السيارة ووزنها الكبير.

كاديلاك إسكاليد V 

ترقيات مذهلة لسيارة كاديلاك إسكاليد V 

بعد خضوع السيارة لحزمة التعديلات من LMR، شهدت أرقام الأداء قفزة كبيرة، حيث أظهرت الاختبارات الأولية على العجلات الخلفية قدرة تقارب 515 حصانًا، لكن بعد استكمال التعديلات البرمجية والميكانيكية، سجلت السيارة رقمًا وصل إلى 796 حصانًا على العجلات، وهذه النتيجة تعني أن القوة الفعلية عند المحرك تقترب من 950 حصانًا.

كاديلاك إسكاليد V 

كاديلاك إسكاليد V و تعديلات ميكانيكية مميزة 

ركزت LMR على تحقيق توازن دقيق بين القوة والحفاظ على طابع إسكاليد الفاخر، حيث تم تزويد السيارة بدعامات لتحسين تدفق العادم، مع الإبقاء على كواتم الصوت الأصلية، ما يسمح بالحفاظ على هدوء السيارة في الاستخدام اليومي، كما شملت التعديلات نظام سحب هواء بارد بقياس 5 إنش، إلى جانب صمام خانق أكبر حجمًا، لتحسين استجابة المحرك وتدفق الهواء.

كاديلاك إسكاليد V 

كما تم تزويد إسكاليد V بمضخات وقود مزدوجة داخل الخزان، تضمن تزويد المحرك بالكميات اللازمة من الوقود تحت الضغط العالي، وشملت التعديلات رؤوس أسطوانات مطورة بتقنية CNC، ونوابض صمامات رياضية، وعمود كامات معدل، وهي عناصر أساسية لضمان الاعتمادية والأداء المستقر عند هذه المستويات العالية من القوة.

كاديلاك كاديلاك إسكاليد V إسكاليد V سيارة كاديلاك إسكاليد V السيارة كاديلاك إسكاليد V

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

الكبدة

تحذير طبي: الكبدة غير المستوية تنقل مرضا خطيرا

حمص الشام

حمص الشام يتصدر مشروبات الشتاء في مصر.. طريقة تحضيره في المنزل

معمرة هندية

رجعت للحياة .. مسنة هندية تعود من الموت فى عيد ميلادها | تفاصيل

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد