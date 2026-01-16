كاديلاك إسكاليد V تظهر في أقوى تعديل.. صور

ظهرت كاديلاك إسكاليد V في أحدث إطلالة لها بعد خضوعها لأقوى تعديل ميكانيكي من قبل Late Model Racecraft العالمية والمعروفة اختصارًا باسم LMR.

لم يقتصر تعديل السيارة على التحسينات الشكلية فقط، بل ركز بشكل أساسي على رفع الأداء الميكانيكي إلى مستويات غير معتادة في هذه الفئة.

وتُعد إسكاليد واحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على مستوى العالم، لما تتمتع به من حضور قوي وتجهيزات فاخرة.

القوة القياسية لإسكاليد V قبل أي تدخل

تعتمد كاديلاك إسكاليد V على محرك V8 بسعة 6.2 لتر مزود بشاحن فائق سوبرتشارجر، يولد قوة تبلغ 682 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 885 نيوتن متر.

هذه الأرقام تضع السيارة ضمن أقوى سيارات SUV الإنتاجية، حيث تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.4 ثانية فقط، وهو رقم لافت بالنظر إلى حجم السيارة ووزنها الكبير.

ترقيات مذهلة لسيارة كاديلاك إسكاليد V

بعد خضوع السيارة لحزمة التعديلات من LMR، شهدت أرقام الأداء قفزة كبيرة، حيث أظهرت الاختبارات الأولية على العجلات الخلفية قدرة تقارب 515 حصانًا، لكن بعد استكمال التعديلات البرمجية والميكانيكية، سجلت السيارة رقمًا وصل إلى 796 حصانًا على العجلات، وهذه النتيجة تعني أن القوة الفعلية عند المحرك تقترب من 950 حصانًا.

كاديلاك إسكاليد V

كاديلاك إسكاليد V و تعديلات ميكانيكية مميزة

ركزت LMR على تحقيق توازن دقيق بين القوة والحفاظ على طابع إسكاليد الفاخر، حيث تم تزويد السيارة بدعامات لتحسين تدفق العادم، مع الإبقاء على كواتم الصوت الأصلية، ما يسمح بالحفاظ على هدوء السيارة في الاستخدام اليومي، كما شملت التعديلات نظام سحب هواء بارد بقياس 5 إنش، إلى جانب صمام خانق أكبر حجمًا، لتحسين استجابة المحرك وتدفق الهواء.

كاديلاك إسكاليد V

كما تم تزويد إسكاليد V بمضخات وقود مزدوجة داخل الخزان، تضمن تزويد المحرك بالكميات اللازمة من الوقود تحت الضغط العالي، وشملت التعديلات رؤوس أسطوانات مطورة بتقنية CNC، ونوابض صمامات رياضية، وعمود كامات معدل، وهي عناصر أساسية لضمان الاعتمادية والأداء المستقر عند هذه المستويات العالية من القوة.