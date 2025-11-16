قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة إمام عاشور للملاعب
تركيا تحذر: فصل الشتاء في غزة قد يزيد الأوضاع صعوبة.. ومستعدون للتحرك العسكري إذا لزم
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»
ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية
قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري
نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته
أمطار وخيام ممزقة.. الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الكوارث بسبب السيول
دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله
قصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلط
«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
سعر ومواصفات كاديلاك CT5 موديل 2025 في السوق السعودي

صبري طلبه

تحظى سيارات كاديلاك بشعبية كبيرة داخل السوق السعودي، يرجع ذلك إلى تاريخها العريق وتنوع الاصدارات، منها السيارة CT5 موديل 2025 ، والتي تنطلق عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 243 ألف ريال سعودي.

محرك وأداء كاديلاك CT5 موديل 2025

تعتمد الفئة الأولى من كاديلاك على محرك توربيني بأربع أسطوانات سعة لترين ينتج قدرة 237 حصانًا مع عزم 350 نيوتن متر، ويمكن الحصول عليه بنظام دفع خلفي أو دفع كلي.

أما الفئة الأعلى فتأتي بمحركين مختلفين، الأول مشابه لطراز السبورت، فيما يوفر الخيار الثاني محرك من ست أسطوانات بسعة ثلاثة لترات يمنح قوة 335 حصانًا وعزم 550 نيوتن متر، مع إمكانية الاختيار بين الدفع الخلفي أو الكلي. 

منظومات السلامة والأمان

تضم السيارة 8 وسائد موزعة على الأمام والجوانب والستائر إضافة إلى وسائد مخصصة لركبة السائق والراكب الأمامي، وتم تعزيز أنظمة الكبح عبر مانع الانغلاق والتوزيع الإلكتروني، كما يتوافر نظام للثبات الإلكتروني والتحكم بالجر.

كما تضم مثبت سرعة متكيف وتحذيرات التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ، وتدعم السيارة تقنيات المساعدة مثل خاصية مراقبة إجهاد السائق وتنبيهات النقاط العمياء وحركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسـات أمامية وخلفية وكاميرات محيطية تمنح رؤية شاملة أثناء المناورة.

تجهيزات السيارة كاديلاك CT5 موديل 2025

تأتي المقصورة مزودة بشاشة متصلة بقياس 33 بوصة تجمع بين العدادات الرقمية ووحدة الترفيه، وتدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يعتمد النظام الصوتي على خمسة عشر سماعة من AKG، فيما يتوافر شاحن لاسلكي للهواتف.

كما تأتي المقاعد بكسوة جلدية مع إمكانية التعديل الكهربائي لكل من السائق والراكب الأمامي، إضافة إلى خواص التدفئة والتبريد والتدليك، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم التدفئة والذاكرة، مع وظائف متعددة لتسهيل التحكم بأنظمة السيارة. ومكيف ثنائي المناطق.

التصميم الخارجي وأبعاد كاديلاك CT5 موديل 2025

يمتد الهيكل الخارجي بطول يبلغ 4923 ملم وعرض يصل إلى 2040 ملم مع ارتفاع يبلغ 1453 ملم، مستندًا إلى قاعدة عجلات بطول 2947 ملم، ويعتمد نظام الإضاءة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية ليد، بينما تختلف مقاسات الجنوط بين 19 بوصة لفئة سبورت و18 بوصة لفئة بريميوم لكجري، وجميعها مصنوعة من الألمنيوم، كما تتضمن التجهيزات الخارجية فتحة سقف بانورامية ومرايا كهربائية.

سعر السيارة كاديلاك CT5 موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة في السعودية ضمن فئتين من التجهيزات، حيث تبدأ الأسعار من 243 ألف ريال سعودي للفئة سبورت، أما فئة بريميوم لكجري وهي الفئة الأعلى تجهيزًا، فتصل إلى 274 ألف ريال سعودي.

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

