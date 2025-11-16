سعر ومواصفات كاديلاك CT5 موديل 2025 في السوق السعودي

تحظى سيارات كاديلاك بشعبية كبيرة داخل السوق السعودي، يرجع ذلك إلى تاريخها العريق وتنوع الاصدارات، منها السيارة CT5 موديل 2025 ، والتي تنطلق عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 243 ألف ريال سعودي.

محرك وأداء كاديلاك CT5 موديل 2025

تعتمد الفئة الأولى من كاديلاك على محرك توربيني بأربع أسطوانات سعة لترين ينتج قدرة 237 حصانًا مع عزم 350 نيوتن متر، ويمكن الحصول عليه بنظام دفع خلفي أو دفع كلي.

أما الفئة الأعلى فتأتي بمحركين مختلفين، الأول مشابه لطراز السبورت، فيما يوفر الخيار الثاني محرك من ست أسطوانات بسعة ثلاثة لترات يمنح قوة 335 حصانًا وعزم 550 نيوتن متر، مع إمكانية الاختيار بين الدفع الخلفي أو الكلي.

كاديلاك CT5 موديل 2025

منظومات السلامة والأمان

تضم السيارة 8 وسائد موزعة على الأمام والجوانب والستائر إضافة إلى وسائد مخصصة لركبة السائق والراكب الأمامي، وتم تعزيز أنظمة الكبح عبر مانع الانغلاق والتوزيع الإلكتروني، كما يتوافر نظام للثبات الإلكتروني والتحكم بالجر.

كما تضم مثبت سرعة متكيف وتحذيرات التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ، وتدعم السيارة تقنيات المساعدة مثل خاصية مراقبة إجهاد السائق وتنبيهات النقاط العمياء وحركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسـات أمامية وخلفية وكاميرات محيطية تمنح رؤية شاملة أثناء المناورة.

تجهيزات السيارة كاديلاك CT5 موديل 2025

تأتي المقصورة مزودة بشاشة متصلة بقياس 33 بوصة تجمع بين العدادات الرقمية ووحدة الترفيه، وتدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يعتمد النظام الصوتي على خمسة عشر سماعة من AKG، فيما يتوافر شاحن لاسلكي للهواتف.

كاديلاك CT5 موديل 2025

كما تأتي المقاعد بكسوة جلدية مع إمكانية التعديل الكهربائي لكل من السائق والراكب الأمامي، إضافة إلى خواص التدفئة والتبريد والتدليك، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم التدفئة والذاكرة، مع وظائف متعددة لتسهيل التحكم بأنظمة السيارة. ومكيف ثنائي المناطق.

التصميم الخارجي وأبعاد كاديلاك CT5 موديل 2025

يمتد الهيكل الخارجي بطول يبلغ 4923 ملم وعرض يصل إلى 2040 ملم مع ارتفاع يبلغ 1453 ملم، مستندًا إلى قاعدة عجلات بطول 2947 ملم، ويعتمد نظام الإضاءة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية ليد، بينما تختلف مقاسات الجنوط بين 19 بوصة لفئة سبورت و18 بوصة لفئة بريميوم لكجري، وجميعها مصنوعة من الألمنيوم، كما تتضمن التجهيزات الخارجية فتحة سقف بانورامية ومرايا كهربائية.

كاديلاك CT5 موديل 2025

سعر السيارة كاديلاك CT5 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة في السعودية ضمن فئتين من التجهيزات، حيث تبدأ الأسعار من 243 ألف ريال سعودي للفئة سبورت، أما فئة بريميوم لكجري وهي الفئة الأعلى تجهيزًا، فتصل إلى 274 ألف ريال سعودي.