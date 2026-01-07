قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
أول تعليق روسي على صعود القوات البحرية الأمريكية على ناقلة النفط مارينيرا

محمود نوفل

أعلنت وزارة النقل الروسية بأن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط “مارينيرا”، اليوم الأربعاء 7 يناير، الساعة 3 مساء بتوقيت موسكو، وبعدها انقطع الاتصال بالسفينة.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان: ناقلة النفط "مارينيرا" حصلت على تصريح مؤقت للإبحار تحت العلم الروسي في 24 من ديسمبر 2025.

وأضافت الوزارة: عملية إنزال عسكريين أمريكيين على متن ناقلة النفط "مارينيرا" في عرض البحر؛ انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وكشفت صحيفة "آي" البريطانية، أن طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني شاركت في العملية الأمريكية؛ للاستيلاء على ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي.

وقالت الصحيفة: طائرات استطلاع تابعة لسلاح الجو البريطاني راقبت ناقلة النفط "مارينيرا" في أثناء إبحارها بين أيسلندا والمملكة المتحدة.

وأضافت: قواعد جوية بريطانية استُخدمت كنقاط انطلاق؛ لمحاولة الصعود على متن ناقلة النفط "مارينيرا" بعد حشد طائرات أمريكية فيها منذ أيام.

وختمت الصحيفة: عملية الاستيلاء على ناقلة النفط "مارينيرا" نُفذت بعلم وموافقة الحكومة البريطانية.

