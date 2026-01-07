أول تعليق روسي على صعود القوات البحرية الأمريكية على ناقلة النفط مارينيرا

أعلنت وزارة النقل الروسية بأن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط “مارينيرا”، اليوم الأربعاء 7 يناير، الساعة 3 مساء بتوقيت موسكو، وبعدها انقطع الاتصال بالسفينة.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان: ناقلة النفط "مارينيرا" حصلت على تصريح مؤقت للإبحار تحت العلم الروسي في 24 من ديسمبر 2025.

وأضافت الوزارة: عملية إنزال عسكريين أمريكيين على متن ناقلة النفط "مارينيرا" في عرض البحر؛ انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وكشفت صحيفة "آي" البريطانية، أن طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني شاركت في العملية الأمريكية؛ للاستيلاء على ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي.

وقالت الصحيفة: طائرات استطلاع تابعة لسلاح الجو البريطاني راقبت ناقلة النفط "مارينيرا" في أثناء إبحارها بين أيسلندا والمملكة المتحدة.

وأضافت: قواعد جوية بريطانية استُخدمت كنقاط انطلاق؛ لمحاولة الصعود على متن ناقلة النفط "مارينيرا" بعد حشد طائرات أمريكية فيها منذ أيام.

وختمت الصحيفة: عملية الاستيلاء على ناقلة النفط "مارينيرا" نُفذت بعلم وموافقة الحكومة البريطانية.