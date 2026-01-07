قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 106 مسيّرات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط 106 مسيّرات أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين وصاروخين من طراز "هيمارس" و360 طائرة مسيرة أوكرانية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث سيطرت قوات مجموعة الغرب على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.

وأضافت أن قوات مجموعة الشمال حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وأربعة مستودعات للمواد.

وأوضحت أن قوات مجموعة الجنوب اتخذت خطوطا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للعتاد، فيما واصلت قوات الشرق التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات المركز حسنت موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 380 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية.

وأكدت أن الطيران العملياتي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

