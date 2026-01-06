قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير
أخبار العالم

الدفاع الروسية: إسقاط قنبلتين وصاروخين و360 مسيرة أوكرانية

أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين وصاروخين من طراز "هيمارس" و360 طائرة مسيرة أوكرانية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث سيطرت قوات مجموعة الغرب على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.

وأضافت أن قوات مجموعة الشمال حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وأربعة مستودعات للمواد.

وأوضحت أن قوات مجموعة الجنوب اتخذت خطوطا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للعتاد، فيما واصلت قوات الشرق التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات المركز حسنت موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 380 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية.

وأكدت أن الطيران العملياتي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.

