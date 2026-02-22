فوكس نيوز: ترامب يريد إعادة تشكيل غزة عبر إطلاق مشاريع إسكان ونقل جماعي

نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكي عن مبعوث ترامب ،ويتكوف قوله أنه باستخدام الأموال التي أعلن الرئيس ترامب تخصيصها لغزة ستكون هناك مشاريع إسكان ونقل جماعي.

ذكر ويتكوف :"أنه باستخدام تلك الأموال أيضا سنتمكن من إزالة الأنقاض وتجهيز غزة لنهضة، وأنا وكوشنر متفائلان بتقديم مقترحات تجمع الروس والأوكرانيين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

أفاد عن ويتكوف: تلك المقترحات ربما تسفر عن قمة بين زيلنسكي وبوتين وقد تتحول إلى قمة ثلاثية مع الرئيس ترامب.

أردف ويتكوف: ترمب لا يريد أن يشارك في اجتماع إلا إذا رأى إمكانية تحقيق أفضل نتيجة من عدم استسلام الإيرانيين.

أكد ويتكوف: الإيرانيون يقولون إن مشروعهم النووي سلمي لكنهم كانوا يخصبون أكثر بكثير مما يستلزم والإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية.



ويقول مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط إن الرئيس "يتساءل" عن سبب عدم موافقة إيران على اتفاق نووي رغم الضغوط الأمريكية.

ذكرت فوكس نيوز عن ويتكوف: التقيت نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي بتوجيه من الرئيس ترمب، وبهلوي رجل قوي ويهتم ببلده لكن الأمر يتعلق بسياسة الرئيس ترمب وليس بسياسات بهلوي.