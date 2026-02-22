قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمية درويش تفتح النار على فنانين الحلق والجونيلا: «ده بيجر للفن داهية»
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
«أحبها وأحترم موهبتها».. سمية درويش: الأصوات النادرة مثل شيرين مصدر إلهام لكل فنانة|فيديو
توافد السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية
مجلس الوزراء الأمني ​للاحتلال يجتمع اليوم لمناقشة التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا
فوكس نيوز: ترامب يريد إعادة تشكيل غزة عبر إطلاق مشاريع إسكان ونقل جماعي
وفاة أسطورة السالسا الأمريكي ويلي كولون
سعر الدولار اليوم 22-2-2026
بدء ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان
البيت الأبيض في مواجهة صعبة .. ترامب بين التحذيرات والمعركة العسكرية ضد إيران
أخبار العالم

فوكس نيوز: ترامب يريد إعادة تشكيل غزة عبر إطلاق مشاريع إسكان ونقل جماعي

ويتكوف
ويتكوف
محمد على

نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكي عن مبعوث ترامب ،ويتكوف قوله أنه باستخدام الأموال التي أعلن الرئيس ترامب تخصيصها لغزة ستكون هناك مشاريع إسكان ونقل جماعي.

ذكر ويتكوف :"أنه باستخدام تلك الأموال أيضا سنتمكن من إزالة الأنقاض وتجهيز غزة لنهضة، وأنا وكوشنر متفائلان بتقديم مقترحات تجمع الروس والأوكرانيين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

أفاد  عن ويتكوف: تلك المقترحات ربما تسفر عن قمة بين زيلنسكي وبوتين وقد تتحول إلى قمة ثلاثية مع الرئيس ترامب.

أردف ويتكوف: ترمب لا يريد أن يشارك في اجتماع إلا إذا رأى إمكانية تحقيق أفضل نتيجة من عدم استسلام الإيرانيين.

أكد  ويتكوف: الإيرانيون يقولون إن مشروعهم النووي سلمي لكنهم كانوا يخصبون أكثر بكثير مما يستلزم والإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية.
 

ويقول مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط إن الرئيس "يتساءل" عن سبب عدم موافقة إيران على اتفاق نووي رغم الضغوط الأمريكية.

ذكرت فوكس نيوز عن ويتكوف: التقيت نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي بتوجيه من الرئيس ترمب، وبهلوي رجل قوي ويهتم ببلده لكن الأمر يتعلق بسياسة الرئيس ترمب وليس بسياسات بهلوي.

ترامب ويتكوف الرئيس ترامب الأموال لغزة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

البطل المصري

"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص

شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر

بعد قرارات المركزي.. أعلى شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر 2026

مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 20 فبراير 2026

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

