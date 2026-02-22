قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات احترافية ..إليك أفضل أجهزة تتبع اللياقة في 2026

واوي باند 11 وهواوي باند 11 برو
واوي باند 11 وهواوي باند 11 برو

أطلقت شركة هواوي رسمياً سوارين رياضيين جديدين  وهما هواوي باند 11 وهواوي باند 11 برو. ويبدو السواران متطابقين تقريباً من حيث المواصفات، إذ يتشاركان معظم الميزات الأساسية، لكنهما يختلفان قليلاً في المواد والحجم والسعر.

مواصفات سوار هواوي باند 11 وسوار هواوي باند 11 برو

يأتي كل من Band 11 و Band 11 Pro بشاشة AMOLED مقاس 1.62 بوصة بدقة 286 × 482 بكسل وكثافة 347 بكسل لكل بوصة و تدعم الشاشة التحكم الكامل باللمس، وهي مزودة بزر جانبي فعلي للتنقل.

تُسوّق هواوي كلا الجهازين كأجهزة خفيفة الوزن للاستخدام اليومي. يوفر سوار Band 11 القياسي خيارين للهيكل وهما هيكل من سبائك الألومنيوم أو هيكل من البوليمر المتين. أما طراز Pro، فيستخدم هيكلاً من سبائك الألومنيوم بشكل افتراضي.

تسريب مواصفات وسعر سوار هواوي باند 11 برو

تسريب مواصفات وسعر سوار هواوي باند 11 برو
 

يؤثر هذا الاختلاف بشكل طفيف على الوزن. يزن سوار Band 11 سبعة عشر جرامًا مع هيكله المصنوع من الألومنيوم، أو ستة عشر جرامًا مع هيكله المصنوع من البوليمر، بينما يزن سوار Pro ثمانية عشر جرامًا بدون السوار. 

أما من حيث الحجم، فإن سوار Pro أطول قليلًا، إذ يبلغ طوله ثلاثة وثلاثين مليمترًا مقارنةً بأربعة وعشرين مليمترًا في النسخة العادية.

يستخدم كلا الطرازين سوارًا من الفلوروالاستومر، ويتمتعان بمقاومة للماء تصل إلى 5 ضغط جوي، ما يعني أنهما مناسبان للسباحة والتعرض اليومي للماء دون أي مشكلة. 

يحتوي الجهاز من الداخل على نظام استشعار IMU ذي 9 محاور، يجمع بين مقياس التسارع، والجيروسكوب، ومقياس المغناطيسية. كما يتضمن مستشعرًا بصريًا لمعدل ضربات القلب ومستشعرًا للإضاءة المحيطة.

يتم التعامل مع الاتصال عبر Bluetooth 6.0 مع BLE، وتتوافق النطاقات مع الأجهزة التي تعمل بنظام Android 9.0 أو أحدث و iOS 13.0 أو أحدث.

تحتوي كل سوارة على بطارية بسعة 300 مللي أمبير، والتي تقول هواوي إنها يمكن أن تدوم حتى 14 يومًا في حالة الاستخدام الخفيف، أو حوالي 8 أيام مع الاستخدام المعتاد، أو حتى 3 أيام إذا تم تمكين الشاشة التي تعمل دائمًا.

الأسعار والتوافر 
يكمن الاختلاف الواضح بين السوارين في السعر. يبدأ سعر سوار هواوي باند 11 من 2399 بيزو فلبيني، بينما يبلغ سعر سوار هواوي باند 11 برو 4499 بيزو فلبيني

تختلف خيارات الألوان قليلاً. يتوفر سوار Band 11 باللون البيج والأخضر والأبيض والأسود والبنفسجي (للنسخة المصنوعة من البوليمر)، كما يتوفر اللون الأسود أيضاً في هذه النسخة. أما النسخة الاحترافية فتأتي باللون الأخضر والأزرق والأسود.

شركة هواوي هواوي باند 11 سوار Band 11 سوار هواوي سعر سوار هواوي سعر سوار هواوي باند 11 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعقد لقاءات يومية مُنفردة مع القيادات التنفيذية.. مراجعة شاملة للملفات وحلول فورية |صور

محافظ الغربية

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يوجّه بفتح شارع منشية البكري

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتفقد «تقسيم الجوهرة» للوقوف على ارتفاع منسوب المياه الجوفية

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد