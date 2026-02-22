بميزات احترافية ..إليك أفضل أجهزة تتبع اللياقة في 2026

أطلقت شركة هواوي رسمياً سوارين رياضيين جديدين وهما هواوي باند 11 وهواوي باند 11 برو. ويبدو السواران متطابقين تقريباً من حيث المواصفات، إذ يتشاركان معظم الميزات الأساسية، لكنهما يختلفان قليلاً في المواد والحجم والسعر.

مواصفات سوار هواوي باند 11 وسوار هواوي باند 11 برو

يأتي كل من Band 11 و Band 11 Pro بشاشة AMOLED مقاس 1.62 بوصة بدقة 286 × 482 بكسل وكثافة 347 بكسل لكل بوصة و تدعم الشاشة التحكم الكامل باللمس، وهي مزودة بزر جانبي فعلي للتنقل.

تُسوّق هواوي كلا الجهازين كأجهزة خفيفة الوزن للاستخدام اليومي. يوفر سوار Band 11 القياسي خيارين للهيكل وهما هيكل من سبائك الألومنيوم أو هيكل من البوليمر المتين. أما طراز Pro، فيستخدم هيكلاً من سبائك الألومنيوم بشكل افتراضي.

تسريب مواصفات وسعر سوار هواوي باند 11 برو

تسريب مواصفات وسعر سوار هواوي باند 11 برو



يؤثر هذا الاختلاف بشكل طفيف على الوزن. يزن سوار Band 11 سبعة عشر جرامًا مع هيكله المصنوع من الألومنيوم، أو ستة عشر جرامًا مع هيكله المصنوع من البوليمر، بينما يزن سوار Pro ثمانية عشر جرامًا بدون السوار.

أما من حيث الحجم، فإن سوار Pro أطول قليلًا، إذ يبلغ طوله ثلاثة وثلاثين مليمترًا مقارنةً بأربعة وعشرين مليمترًا في النسخة العادية.

يستخدم كلا الطرازين سوارًا من الفلوروالاستومر، ويتمتعان بمقاومة للماء تصل إلى 5 ضغط جوي، ما يعني أنهما مناسبان للسباحة والتعرض اليومي للماء دون أي مشكلة.

يحتوي الجهاز من الداخل على نظام استشعار IMU ذي 9 محاور، يجمع بين مقياس التسارع، والجيروسكوب، ومقياس المغناطيسية. كما يتضمن مستشعرًا بصريًا لمعدل ضربات القلب ومستشعرًا للإضاءة المحيطة.

يتم التعامل مع الاتصال عبر Bluetooth 6.0 مع BLE، وتتوافق النطاقات مع الأجهزة التي تعمل بنظام Android 9.0 أو أحدث و iOS 13.0 أو أحدث.

تحتوي كل سوارة على بطارية بسعة 300 مللي أمبير، والتي تقول هواوي إنها يمكن أن تدوم حتى 14 يومًا في حالة الاستخدام الخفيف، أو حوالي 8 أيام مع الاستخدام المعتاد، أو حتى 3 أيام إذا تم تمكين الشاشة التي تعمل دائمًا.

الأسعار والتوافر

يكمن الاختلاف الواضح بين السوارين في السعر. يبدأ سعر سوار هواوي باند 11 من 2399 بيزو فلبيني، بينما يبلغ سعر سوار هواوي باند 11 برو 4499 بيزو فلبيني

تختلف خيارات الألوان قليلاً. يتوفر سوار Band 11 باللون البيج والأخضر والأبيض والأسود والبنفسجي (للنسخة المصنوعة من البوليمر)، كما يتوفر اللون الأسود أيضاً في هذه النسخة. أما النسخة الاحترافية فتأتي باللون الأخضر والأزرق والأسود.