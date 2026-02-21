قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

مروان عطية
مروان عطية
عبدالحكيم أبو علم

يعانى الأهلى صعوبات كبيرة قبل ساعات من مواجهة سموحة المقرر لها بعد غد الاثنين فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، ويفقد الفريق جهود كل من ياسر إبراهيم ومروان عطية بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الجونة التى أقيمت مساء الخميس الماضى بإستاد القاهرة، وحسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله إمام عاشور.

كما يفقد الفريق جهود عمرو الجزار المدافع الوافد من فريق البنك الأهلي، بداعى الإصابة، فيما تبدو فرص محمود حسن تريزيجيه وأحمد السيد زيزو صعبة فى اللحاق بالمباراة وسوف يخضعان لفحص طبى على هامش مران الفريق الأحمر اليوم لتحديد موعد مشاركتهما فى التدريبات.

ولم تتوقف معاناة الفريق عند هذا الحد ولكن يعانى محمد هانى الظهير الأيمن الإرهاق الشديد ولكن ليس هناك مجال للدفع بأحمد عيد فى مواجهة سموحة المقبلة، كما يواجه الفريق حالة من الإرهاق الشديد التى تضرب الصفوف بقوة نظرا لضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام.

وأشاد الدنماركى ييس توروب المدير الفنى بأداء لاعبيه فى مواجهة الجونة رغم أن هناك حالة من القلق بسبب عدم القدرة على تسجيل الأهداف فى الفترة الأخيرة ، وقال: «عقب انتهاء مرحلة المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، كان من المهم التركيز على بطولة الدورى الممتاز، وواجهنا فريقا منظما وأضعنا عددا من الفرص كانت كفيلة بالخروج بعدد وافر من الأهداف». وأضاف أن دفاع الأهلى يقدم أداءً مميزًا للغاية، وأن المباراة المقبلة سوف تشهد مشاركة لاعب فى خط الدفاع بدلًا من ياسر إبراهيم، بسبب تراكم الإنذارات.

وأوضح أن عمرو الجزار يخضع لبرنامج علاجى بسبب الإصابة، وأنه تحدث مع هادى رياض بأن مركزه يوجد به منافسة قوية، مشددًا على أن هناك مراكز لا تحتاج إلى التدوير بشكل كبير، ومنها خط الدفاع.

النادي الأهلي كرة قدم بطولة الدوري ياسر ابراهيم إمام عشاور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

ترشيحاتنا

نيللى كريم

مسلسل على قد الحب الحلقة 4 .. نيللى كريم تلجأ لطبيب نفسي بعد هلاوس

النجم دياب

دياب يكشف عن شخصيته في مسلسل هي كيميا .. خاص

شيرين

جليلة تفوز وشيرين غاضبة.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا بصورة من «وننسى اللي كان»

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد