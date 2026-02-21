غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

يعانى الأهلى صعوبات كبيرة قبل ساعات من مواجهة سموحة المقرر لها بعد غد الاثنين فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، ويفقد الفريق جهود كل من ياسر إبراهيم ومروان عطية بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الجونة التى أقيمت مساء الخميس الماضى بإستاد القاهرة، وحسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله إمام عاشور.

كما يفقد الفريق جهود عمرو الجزار المدافع الوافد من فريق البنك الأهلي، بداعى الإصابة، فيما تبدو فرص محمود حسن تريزيجيه وأحمد السيد زيزو صعبة فى اللحاق بالمباراة وسوف يخضعان لفحص طبى على هامش مران الفريق الأحمر اليوم لتحديد موعد مشاركتهما فى التدريبات.

ولم تتوقف معاناة الفريق عند هذا الحد ولكن يعانى محمد هانى الظهير الأيمن الإرهاق الشديد ولكن ليس هناك مجال للدفع بأحمد عيد فى مواجهة سموحة المقبلة، كما يواجه الفريق حالة من الإرهاق الشديد التى تضرب الصفوف بقوة نظرا لضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام.

وأشاد الدنماركى ييس توروب المدير الفنى بأداء لاعبيه فى مواجهة الجونة رغم أن هناك حالة من القلق بسبب عدم القدرة على تسجيل الأهداف فى الفترة الأخيرة ، وقال: «عقب انتهاء مرحلة المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، كان من المهم التركيز على بطولة الدورى الممتاز، وواجهنا فريقا منظما وأضعنا عددا من الفرص كانت كفيلة بالخروج بعدد وافر من الأهداف». وأضاف أن دفاع الأهلى يقدم أداءً مميزًا للغاية، وأن المباراة المقبلة سوف تشهد مشاركة لاعب فى خط الدفاع بدلًا من ياسر إبراهيم، بسبب تراكم الإنذارات.

وأوضح أن عمرو الجزار يخضع لبرنامج علاجى بسبب الإصابة، وأنه تحدث مع هادى رياض بأن مركزه يوجد به منافسة قوية، مشددًا على أن هناك مراكز لا تحتاج إلى التدوير بشكل كبير، ومنها خط الدفاع.