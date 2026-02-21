لينا صوفيا تشارك جمهورها صورا من كواليس مسلسل وننسى اللي كان

شاركت الفنانة الشابة لينا صوفيا جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من كواليس تصوير مسلسل «وننسى اللي كان»،



مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويضم نخبة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

كما يشارك في بطولة العمل كل من شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.



وظهرت لينا صوفيا في الصور بأجواء حماسية من موقع التصوير، حيث جمعتها لقطات بعدد من أبطال العمل، ما زاد من تفاعل الجمهور الذي عبّر عن حماسه لمتابعة باقي حلقات المسلسل و الذي يعرض حالياً رمضان 2026