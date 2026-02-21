سارة يوسف ومنة شلبي صداقة مصرية فلسطينية في أصحاب الأرض

كشفت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صحاب الأرض، عن مكالمة هاتفية جمعت بين سارة يوسف وزوجها في مصر، بعد أن سافرت زيارة أهلها في غزة ثم شنت الحرب ولا تستطيع العودة.

وفي بداية مشاهد سارة في الحلقة الرابعة، ذهبت لها الدكتورة سلمى لتجعلها تتواصل مع زوجها وجمعتهما مكالمة عاطفية حزينة، وطمأنته على حالتها الصحية وعلى صحة جنينها.

ثم انتهت المكالمة بينهما بسبب الشبكة السيئة في المستشفى، ووعدت سارة يوسف منة شلبي بأن تقدم لها طبق فلسطيني شهير اسمه المجدرة، بعد أن يتم استشفائها، وفي موقف كوميدي جمع بين الثنائي بسبب الكشري والفرق بينه وبين المجدرة لاحتوائهم على نفس المكونات.

وتنتهى الحلقة بإرسال صورة سارة يوسف للممرض الخائن في المستشفى، من قبل شقيقه الظابط الإسرائيلي الذي قتله شقيق سارة يوسف.



أبطال مسلسل صحاب الأرض

وإلى جانب الفنانة الأردنية سارة يوسف. يضم مسلسل صحاب الأرض مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم إياد نصار ومنة شلبى وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي.