رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
فن وثقافة

سارة يوسف ومنة شلبي صداقة مصرية فلسطينية في أصحاب الأرض

أوركيد سامي

كشفت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صحاب الأرض، عن مكالمة هاتفية جمعت بين سارة يوسف وزوجها في مصر، بعد أن سافرت زيارة أهلها في غزة ثم شنت الحرب ولا تستطيع العودة.

وفي بداية مشاهد سارة في الحلقة الرابعة، ذهبت لها الدكتورة سلمى لتجعلها تتواصل مع زوجها وجمعتهما مكالمة عاطفية حزينة، وطمأنته على حالتها الصحية وعلى صحة جنينها.

ثم انتهت المكالمة بينهما بسبب الشبكة السيئة في المستشفى، ووعدت سارة يوسف منة شلبي بأن تقدم لها طبق فلسطيني شهير اسمه المجدرة، بعد أن يتم استشفائها، وفي موقف كوميدي جمع بين الثنائي بسبب الكشري والفرق بينه وبين المجدرة لاحتوائهم على نفس المكونات.

وتنتهى الحلقة بإرسال صورة سارة يوسف للممرض الخائن في المستشفى، من قبل شقيقه الظابط الإسرائيلي الذي قتله شقيق سارة يوسف.


أبطال مسلسل صحاب الأرض

وإلى جانب الفنانة الأردنية سارة يوسف. يضم مسلسل صحاب الأرض مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم إياد نصار ومنة شلبى وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي.

سارة يوسف اخبار الفن نجوم الفن

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالأزهر: الصوم الحقيقي ينعكس أثره على اللسان والمعاملات

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر : القسم بالعصر في القرآن تنبيهٌ بأن العمر رأس مال الإنسان الحقيقي

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

