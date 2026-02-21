قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
كريم عاطف

أثارت نتائج دراسة بحثية حديثة جدلا واسعا حول الكفاءة الفعلية لـ السيارات الهجينة، بعد أن أشارت إلى أن استهلاكها للوقود في ظروف القيادة الواقعية قد يكون أعلى بكثير مما تعلنه الشركات المصنعة. 

وتضع هذه النتائج علامات استفهام جديدة أمام الصورة الشائعة عن المركبات الهجينة بوصفها خيارا منخفض الانبعاثات وأكثر توفيرا للطاقة، واعتمدت ‏ الدراسة التي أجراها معهد فراونهوفر الألماني على تحليل واسع النطاق لبيانات تشغيل فعلية جمعت لاسلكيا من نحو مليون مركبة منخفضة الانبعاثات تم إنتاجها بين عامي 2021 و2023. 

وتُعد من أكثر الدراسات شمولا في هذا المجال، إذ استندت إلى قياسات واقعية بدلا من نتائج الاختبارات المعملية المعتمدة في الشهادات الرسمية داخل الاتحاد الأوروبي.

وخلص الباحثون إلى أن متوسط استهلاك الوقود في السيارات الهجينة بلغ قرابة 6 لترات لكل 100 كيلومتر، وهو رقم يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن بعض التقديرات النظرية التي تروج لها الحملات التسويقية، وترجح الدراسة أن السبب الرئيس يعود إلى تشغيل محرك الاحتراق الداخلي بوتيرة أعلى مما كان يعتقد سابقا، حتى في الحالات التي يفترض أن يعتمد فيها النظام على الدفع الكهربائي.

وأشار الباحث باتريك بلوتز إلى هذه الملاحظة في تصريحات لإذاعة SWR، موضحا أن أنماط القيادة الفعلية قد تقلل من الاستفادة القصوى من النظام الكهربائي، ما يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك والانبعاثات مقارنة بالأرقام الرسمية.

وعلى مستوى العلامات التجارية، أظهرت النتائج تفاوتا ملحوظا، فقد سجلت طرازات بورشه متوسطات استهلاك مرتفعة قاربت 7 لترات لكل 100 كيلومتر في بعض السيناريوهات، بينما حققت طرازات أقل تكلفة من شركات مثل كيا وتويوتا وفورد ورينو مستويات استهلاك أقل بكثير.

من جانبها، أوضحت بورشه أن أرقامها الرسمية تتوافق مع المعايير الأوروبية المعتمدة، مؤكدة أن الفروقات قد تنتج عن ظروف القيادة وسلوكيات المستخدمين، وتعيد هذه النتائج فتح النقاش حول الحاجة إلى بروتوكولات اختبار أكثر صرامة وشفافية تعكس الأداء الحقيقي للمركبات على الطرق.

السيارات الهجينة المركبات الهجينة استهلاكها للوقود الاتحاد الأوروبي السيارات التقليدية

