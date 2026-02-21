قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ
البرلمان العربي: تصريحات هاكابي انحرافً خطير وتحريض علني
الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب
مدحت شلبي: السوشيال ميديا آفة العصر.. واللجان تصنع نجاحا مزيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم جينيسيس GV70 الكهربائية 2026 .. وكم سعرها عالميًا؟

جينيسيس GV70
جينيسيس GV70
صبري طلبه

تُعد السيارة جينيسيس GV70 الكهربائية موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات المقدمة ضمن فئة الكروس أوفر الفاخرة العاملة بالطاقة الكهربائية، وانطلقت السيارة عالميًا مع مجموعة موسعة من التجهيزات التقنية وأنظمة القيادة المتطورة، إلى جانب تصميم يحمل الطابع الرياضي.

أبعاد وتصميم جينيسيس GV70

 تعتمد GV70 الكهربائية على نسبة طول كلي بلغت 4,715 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,911 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,631 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,876 مم، وتتوفر بجنوط ألمنيوم بقياس 19 أو 20 بوصة حسب الفئة، فيما تأتي المرايا الجانبية بخاصية التعديل الكهربائي.

جينيسيس GV70

منظومة دفع مزدوجة بقوة 429 حصانًا

تُطرح GV70 الكهربائية بثلاث فئات هي Standard وAdvanced وPrestige، وجميعها تعتمد على نظام دفع كهربائي بالكامل مزود بمحركين ونظام دفع كلي للعجلات، وتبلغ القوة الإجمالية 429 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 516 نيوتن متر.

وتعتمد الفئات الثلاث على بطارية بسعة 84.0 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 423 كيلومترًا في الفئة القياسية، و391 كيلومترًا في الفئات الأعلى تجهيزًا، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر من 10 إلى 80 بالمئة خلال نحو 19 دقيقة، مع قدرة سحب تصل إلى 1,588 كجم.

جينيسيس GV70

جينيسيس GV70 وتجهيزات الحماية

تضم السيارة باقة من أنظمة السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة إجهاد السائق

كما تتوفر تقنية مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تلقائية، وتشمل التجهيزات كذلك مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

جينيسيس GV70

مقصورة وتجهيزات جينيسيس GV70

تعتمد GV70 الكهربائية على شاشة عرض ضخمة قياس 27 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية مدمجة ضمن التصميم العام للوحة القيادة، وتضم التجهيزات أيضًا شاشة عرض على الزجاج الأمامي، ومقودًا متعدد الوظائف، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، كما يتوفر نظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen، مع فرش داخلي من جلد النابا.

سعر سيارة جينيسيس GV70 عالميًا 

يتراوح سعر جينيسيس GV70 الكهربائية 2026 عالميًا بين 64,380 دولارًا أمريكيًا و75,350 دولارًا أمريكيًا.

جينيسيس جينيسيس GV70 مواصفات جينيسيس GV70 سيارة جينيسيس GV70 السيارة جينيسيس GV70 ماذا تقدم جينيسيس GV70 مواصفات السيارة جينيسيس GV70

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر

بعد قرارات المركزي.. أعلى شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر 2026

مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 20 فبراير 2026

بالصور

تقلل الانتفاخ وتحسّن الهضم.. دراسة تكشف فوائد المشي بعد تناول الطعام

أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل

إفراج .. عمرو سعد يحاول فك اللغز ويواصل تصدر التريند

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد