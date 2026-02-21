ماذا تقدم جينيسيس GV70 الكهربائية 2026 .. وكم سعرها عالميًا؟

تُعد السيارة جينيسيس GV70 الكهربائية موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات المقدمة ضمن فئة الكروس أوفر الفاخرة العاملة بالطاقة الكهربائية، وانطلقت السيارة عالميًا مع مجموعة موسعة من التجهيزات التقنية وأنظمة القيادة المتطورة، إلى جانب تصميم يحمل الطابع الرياضي.

أبعاد وتصميم جينيسيس GV70

تعتمد GV70 الكهربائية على نسبة طول كلي بلغت 4,715 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,911 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,631 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,876 مم، وتتوفر بجنوط ألمنيوم بقياس 19 أو 20 بوصة حسب الفئة، فيما تأتي المرايا الجانبية بخاصية التعديل الكهربائي.

جينيسيس GV70

منظومة دفع مزدوجة بقوة 429 حصانًا

تُطرح GV70 الكهربائية بثلاث فئات هي Standard وAdvanced وPrestige، وجميعها تعتمد على نظام دفع كهربائي بالكامل مزود بمحركين ونظام دفع كلي للعجلات، وتبلغ القوة الإجمالية 429 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 516 نيوتن متر.

وتعتمد الفئات الثلاث على بطارية بسعة 84.0 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 423 كيلومترًا في الفئة القياسية، و391 كيلومترًا في الفئات الأعلى تجهيزًا، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر من 10 إلى 80 بالمئة خلال نحو 19 دقيقة، مع قدرة سحب تصل إلى 1,588 كجم.

جينيسيس GV70

جينيسيس GV70 وتجهيزات الحماية

تضم السيارة باقة من أنظمة السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة إجهاد السائق

كما تتوفر تقنية مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تلقائية، وتشمل التجهيزات كذلك مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

جينيسيس GV70

مقصورة وتجهيزات جينيسيس GV70

تعتمد GV70 الكهربائية على شاشة عرض ضخمة قياس 27 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية مدمجة ضمن التصميم العام للوحة القيادة، وتضم التجهيزات أيضًا شاشة عرض على الزجاج الأمامي، ومقودًا متعدد الوظائف، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، كما يتوفر نظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen، مع فرش داخلي من جلد النابا.

سعر سيارة جينيسيس GV70 عالميًا

يتراوح سعر جينيسيس GV70 الكهربائية 2026 عالميًا بين 64,380 دولارًا أمريكيًا و75,350 دولارًا أمريكيًا.