بقوة 365 حصانًا.. مواصفات جينيسيس G80 الكهربائية 2026

جينيسيس G80
جينيسيس G80
صبري طلبه

تواصل جينيسيس ترسيخ حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال طراز G80 الكهربائي موديل 2026، الذي يمثل امتدادًا لنسخة السيدان الشهيرة، والتي تنتمي إلى الفئة الفاخرة.

أبعاد وتصميم جينيسيس G80

تعتمد السيارة على أبعاد واضحة حيث يبلغ طولها 5,135 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,925 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,480 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,140 مم. 

وتأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED، بينما تعتمد في الخلف على إضاءة LED متصلة، وترتكز على جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، فيما تضم المرايا الجانبية خاصية الضبط والطي الكهربائي مع التدفئة.

 جينيسيس G80

محرك وأداء جينيسيس G80 

تعتمد جينيسيس G80 الكهربائية 2026 على محركين كهربائيين، ما يتيح نظام دفع كلي دائم، وتبلغ القوة الإجمالية للنظام 365 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 700 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مخصص للأنظمة الكهربائية، مع بطارية بسعة 94.5 كيلوواط ساعة.

 جينيسيس G80

أنظمة الأمان والمساعدات 

تجهز السيارة بحزمة موسعة من وسائل السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إضافة إلى وسادة مخصصة لركبة السائق، كما تعتمد أنظمة مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوى الكبح، مع التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات.

 جينيسيس G80

وتشمل تقنيات المساعدة مراقبة النقطة العمياء مع خاصية تجنب الاصطدام، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ونظام مراقبة إجهاد السائق، كما تتوفر حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

مقصورة وتجهيزات السيارة 

تعتمد G80 الكهربائية على شاشة موحدة قياس 27 بوصة تضم لوحة العدادات الرقمية ونظام المعلومات والترفيه في إطار واحد، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما توفر شاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 12 بوصة لعرض بيانات القيادة الأساسية.

 جينيسيس G80

وتحصل المقاعد الأمامية على ضبط كهربائي مع ذاكرة وضعيات، إضافة إلى التدفئة والتبريد، فيما يتمتع الركاب الخلفيون بخاصية تدليك في بعض التجهيزات، ويعمل نظام التكييف الأوتوماتيكي بثلاث مناطق تحكم مستقلة، مع فتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء، كما يأتي المقود مكسوًا بالجلد متعدد الوظائف مع خاصيتي التدفئة والذاكرة، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية وشاحن لاسلكي للهاتف.

