أخبار السيارات |هاميلتون متفائل بموسم 2026.. 5 موديلات عائلية زيرو في مصر بـ ‏7 مقاعد.. سعر كيا سيراتو 2015 المستعملة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

هاميلتون متفائل بموسم 2026: أشعر بانسجام أكبر وبصمتي واضحة في سيارة فيراري الجديدة



أدلى لويس هاميلتون سائق فريق فيراري في الفورمولا 1، بتصريحات متفائلة بشأن موسم 2026، مؤكدا شعوره بانسجام واضح مع سيارة العام الجديد مقارنة بالموسم السابق، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش التجارب الشتوية في البحرين.



بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.



بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

أعلنت لكزس، ذراع السيارات الفاخرة التابعة لـ تويوتا موتور كوربوريشن، عن طرح سيارتها الكهربائية الجديدة RZ في الأسواق، لتعزز حضور العلامة اليابانية في قطاع المركبات الكهربائية الفاخرة، وتنتمي السيارة إلى فئة الـSUV متعددة الاستخدامات، مع تركيز واضح على الجمع بين الأداء الهادئ والتكنولوجيا المتقدمة وتجربة القيادة المريحة.



سعر كيا سيراتو 2015 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏



الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

كشفت سكودا عن تفاصيل طرازها الكهربائي الجديد سكودا بياك 2026 (Peaq)، الذي يمثل خطوة استراتيجية للعلامة التشيكية في فئة السيارات العائلية الكهربائية كبيرة الحجم، السيارة تنتمي إلى فئة الكروس أوفر وتأتي بثلاثة صفوف من المقاعد، ما يتيح استيعاب سبعة ركاب، لتنافس مباشرة طرازات كهربائية حديثة في الفئة نفسها.



عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

نشر جوردن فاجنر رئيس التصميم السابق في مرسيدس-بنز، تصور اختباري عصري أعاد إحياء أسطورة "ريد بيج" في قالب تصميمي حديث ‏وجريء، كاشفا عن رؤية تخيلية لسيارة سيدان عضلية تستلهم ملامحها من الماضي الأسطوري للعلامة.