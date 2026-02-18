قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هاميلتون متفائل بموسم 2026: أشعر بانسجام أكبر وبصمتي واضحة في سيارة فيراري الجديدة

لويس هاميلتون
لويس هاميلتون
كريم عاطف

أدلى لويس هاميلتون سائق فريق فيراري في الفورمولا 1، بتصريحات متفائلة بشأن موسم 2026، مؤكدا شعوره بانسجام واضح مع سيارة العام الجديد مقارنة بالموسم السابق، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش التجارب الشتوية في البحرين.

وأوضح بطل العالم أن حالته الحالية تعد من الأفضل منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه أعاد تنظيم عدد من الجوانب داخل فريقه، وهو ما انعكس إيجابا على استعداداته، وأضاف أن الانطلاقة تبدو مشجعة في ظل دخول الفورمولا 1 حقبة تقنية جديدة مع الجيل الأحدث من السيارات.

وأشار هاميلتون إلى أن سيارة 2026 تحمل جزءا من بصمته، بعدما شارك في مراحل تطويرها عبر جهاز المحاكاة على مدار الأشهر الماضية، بخلاف سيارة الموسم الماضي التي انتقل إليها فور انضمامه، واعتبر أن هذا الدور أسهم في تعزيز ارتباطه بالسيارة وفهمه لسلوكها على الحلبة.

واعترف السائق البريطاني بأن موسمه الأول مع فيراري لم يخل من التحديات، لكنه شدد على أن ثقته بالفريق لم تتزعزع، مؤكدا أنها لا تزال كاملة، كما أوضح أنه لم يتوقع تحقيق النجاح بشكل فوري، وهو ما دفعه لتوقيع عقد طويل الأمد يتيح بناء مشروع تنافسي متكامل.

وفيما يتعلق بقوانين 2026، أبدى هاميلتون ارتياحه للتغييرات الجديدة، معتبرا أن السيارات الحالية أكثر متعة في القيادة وأسهل في التعامل عند فقدان التوازن، مقارنة بسيارات حقبة "تأثير الأرض"، التي أقر بأنه واجه صعوبة في التأقلم معها.

لويس هاميلتون سائق فريق فيراري فيراري الفورمولا 1 الفورمولا فريق فيراري هاميلتون

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان: إجراءات سريعة لتحويل أسوان لوجهة سياحية عالمية.. ولا تهاون مع المقصرين ورفع الإشغالات بشكل فورى

جانب من اللقاء

وفود من نادى القضاة والجامعة يهنئون لاشين بمسئولية محافظة أسوان

حملات مكثفة في المنوفية

ضبط 149 قطعة ألعاب نارية شديدة الخطورة بسرس الليان وتحرير 7 محاضر نقص وزن بقرى شبين الكوم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

