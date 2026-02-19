وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

مريض السكر يجب ان يعتمد على نظام غذائى محدد يجب أن يتبعه حتى لا يتعرض لأى مضاعفات فيجب عليهم اختيار وجبات خفيفة وفى نفس الوقت تشمل الفيتامينات والكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف فى رمضان بعد عدد ساعات طويلة من الصيام ، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك وجبات مغذية لمرضى السكر ..

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام ..

1: الجبنة، فمن الممكن تناول قطعة جبنة قليلة الدسم مع عيش مصنوع من القمح مع قطع تفاح أو خيار.

2:المكسرات والفواكه المجففة، وهى وجبة خفيفة ومفيدة عبارة عن مزيج من المكسرات مثل اللوز الذى يحد من ارتفاع السكر فى الدم مع الفواكه المجففة مثل التوت.

3:الحمص مع الخضار، كوب إلا ربع من الحمص يحتوى على فيتامينات وألياف مفيدة لمرضى السكر.

4: الزبادى والزبيب، فهى وجبة خفيفة لمرضى السكر وهى أيضًا وجبة غذائية تحتوى على مواد مضادة للأكسدة وكربوهيدرات.

5:شوربة الدجاج مع الخضار أو مكرونة الدجاج هى وجبة غذائية متكاملة غنية بالبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات .

6: سمك مشوى مع بطاطس، وجبة متكاملة لمرضى السكر.

7: شريحة من الخبز مع قطعة ديك رومى أو الدجاج بدون جلد مع الخس والطماطم، وهى وجبة خفيفة ومغذية لمرضى السكر.

8:التفاح، وعصير الموز مع التوت واللبن، وجبات خفيفة ومفيدة لمرضى السكر حيث إنها تحتوى على فيتامينات وعناصر.

9: بيض مسلوق مع مايونيز خالى الدسم وهى وجبة خفيفة وسريعة لمرضى السكر.