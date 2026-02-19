شكلك وانت جن أحلى.. حمادة هلال يمازح فتحي عبد الوهاب من كواليس المداح: أسطورة النهاية

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل المداح: أسطورة النهاية، ظهر فيها برفقة الفنان فتحي عبد الوهاب، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك».

وعلّق حمادة هلال على الصورة بروح الدعابة قائلاً: «مش قولتلك.. شكلك وانت جن أحلى كتير من وانت بني آدم يا سمسم»، في إشارة إلى طبيعة الدور الذي يقدمه فتحي عبد الوهاب ضمن أحداث العمل، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أشادوا بحالة الانسجام بين أبطال المسلسل.

ويواصل فريق العمل تصوير مشاهد «المداح: أسطورة النهاية»، الذي يأتي استكمالًا لسلسلة «المداح» التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مواسمها السابقة، حيث تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق الممزوج بالرعب.

المسلسل بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.