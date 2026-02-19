قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
فن وثقافة

شكلك وانت جن أحلى.. حمادة هلال يمازح فتحي عبد الوهاب من كواليس المداح: أسطورة النهاية

النجم حمادة هلال و النجم فتحي عبد الوهاب
النجم حمادة هلال و النجم فتحي عبد الوهاب
أوركيد سامي

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل المداح: أسطورة النهاية، ظهر فيها برفقة الفنان فتحي عبد الوهاب، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك».

وعلّق حمادة هلال على الصورة بروح الدعابة قائلاً: «مش قولتلك.. شكلك وانت جن أحلى كتير من وانت بني آدم يا سمسم»، في إشارة إلى طبيعة الدور الذي يقدمه فتحي عبد الوهاب ضمن أحداث العمل، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أشادوا بحالة الانسجام بين أبطال المسلسل.

ويواصل فريق العمل تصوير مشاهد «المداح: أسطورة النهاية»، الذي يأتي استكمالًا لسلسلة «المداح» التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مواسمها السابقة، حيث تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق الممزوج بالرعب.
المسلسل بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

المداح اخبار الفن نجوم الفن

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

الاهلي

موعد مباراتي الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود “أكبر تحول” في الشرق الأوسط

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود أكبر تحول في الشرق الأوسط

روبيو

روبيو يزور إسرائيل في 28 الشهر الجاري لبحث الملف الإيراني مع نتنياهو

أرشيفية

استعدادًا لهجوم مشترك ضد إيران .. إسرائيل ترفع حالة التأهب وتعزز تهيؤها العسكري

لحظه إنقاذ الطفل

خلال 6 ساعات.. الدفاع المدني السوري ينقذ طفلا سقط في بئر بعمق 30 مترا

بالصور

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان
طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان
طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

سعر هيونداي اكسنت ‏RB 2012‎‏ المستعملة

هيونداي اكسنت ‏RB‏
هيونداي اكسنت ‏RB‏
هيونداي اكسنت ‏RB‏

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

