ديني

أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان .. احرص عليها من الآن

عبد الرحمن محمد

مع إشراقة أول أيام الصيام واستقبال المسلمين لشهر رمضان المبارك، تتجه القلوب إلى الطاعات وتزداد الهمم إقبالًا على كتاب الله، اغتنامًا لنفحات الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

وفي هذا الشهر الفضيل، يحرص المسلمون في شتى بقاع الأرض على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، فيخصصون أوقاتًا من ليلهم ونهارهم للقراءة والتدبر، طمعًا في ختمه مرة أو أكثر خلال أيام رمضان المباركة.

ومع هذا الإقبال الكبير، يتكرر التساؤل حول الطريقة الأسهل التي تعين على ختم القرآن بيسر وانتظام طوال الشهر الكريم، حتى ينال المسلم أجر التلاوة كاملًا دون مشقة أو تقصير.

وأكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن من أراد أن يختم القرآن الكريم مرة واحدة خلال شهر رمضان، فبإمكانه أن يقرأ جزءًا واحدًا كل يوم، إذ يتكون كل جزء من ثمانية أرباع، وبذلك يبلغ مجموع أرباع المصحف 240 ربعًا، وهو ما ييسر على القارئ تنظيم ورده اليومي حتى يتم الختم مع نهاية الشهر.

وأوضح أن بإمكان المسلم استغلال الصلوات المفروضة والسُّنن لقراءة جزء يوميًا، عبر قراءة صفحة واحدة في كل ركعة، مما يضمن ختم القرآن بيسر خلال الشهر الكريم.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن كل جزء من القرآن الكريم يحتوي على موضوعات متعددة وكلمات تحتاج إلى تدبر، فمنها ما يحمل معاني حقيقية وأخرى مجازية، ومنها ما يكون مفردًا أو في سياق تركيبي معين. 

ونظرًا لابتعاد البعض عن اللغة العربية، قد يجد البعض صعوبة في فهم بعض الألفاظ، ما يستوجب المزيد من التأمل والتفسير.

طريقة ختم القرآن في رمضان خلال أسبوع

يمكن لمن يرغب في ختم القرآن الكريم خلال أسبوع أن يتبع هذا الجدول اليومي:

  • اليوم الأول: سورة الفاتحة، وسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء.
  • اليوم الثاني: من سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة.
  • اليوم الثالث: من سورة يونس إلى نهاية سورة النحل.
  • اليوم الرابع: من سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان.
  • اليوم الخامس: من سورة الشعراء إلى نهاية سورة يس.
  • اليوم السادس: من سورة الصافات إلى نهاية سورة الحجرات.
  • اليوم السابع: من سورة ق إلى نهاية سورة الناس.

أقل مدة لختم القرآن في رمضان

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أقل مدة لختم القرآن الكريم هي ثلاثة أيام، وهي المدة التي يمكن أن يتحقق فيها الختم وفقًا للظروف العادية، لمن أراد مضاعفة الأجر والثواب.

طريقة ختم القرآن بسهولة في رمضان

من جانبه، أشار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن علماء القراءات أكدوا إمكانية قراءة جزء من القرآن خلال نصف ساعة فقط، دون الإخلال بأحكام التجويد.

وأضاف أن بعض كتب التراث ذكرت أن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أشار في كتاب "فتح الباري" إلى أن الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كاملاً في ليلة واحدة في ركعة واحدة. كما أن الإمام الشافعي كان معروفًا بكثرة تلاوته، حيث قيل إنه كان يختم القرآن 60 مرة خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس مدى تعلق السلف الصالح بالقرآن في هذا الشهر الفضيل.

فضل ختم القرآن في رمضان

رمضان هو شهر القرآن، فقد قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾، كما جاء في آيات أخرى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾، و**﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾**.

وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة" (متفق عليه).

كما روى الإمام مسلم عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها أن النبي ﷺ أخبرها بأن جبريل كان يعارضه القرآن مرة كل عام، وفي العام الذي توفي فيه عارضه مرتين، وهو ما يعكس أهمية تلاوة القرآن ومراجعته خلال الشهر الفضيل.

ختم القرآن أفضل طريقة الدكتور علي جمعة فضل ختم القرآن في رمضان

