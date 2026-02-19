ناقد رياضي: جيل سيراميكا كليوباترا الحالي يشبه فريق ليستر سيتى المتوج بالدوري الإنجليزي

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي أن فريق سيراميكا كليوباترا يقدم موسمًا مميزًا سواء في بطولتي الدوري وكأس مصر، مشيرًا إلى أن الأداء القوي للفريق ظهر بوضوح خلال مواجهة الزمالك، التي انتهت بتأهل سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي كأس مصر وخروج الفريق الأبيض من البطولة.

وأوضح سالم خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا يتمتع بثبات فني واضح في البطولتين، ويضم قائمة مدججة بالنجوم وأصحاب الخبرات، وهو ما يمنحه أفضلية تنافسية في مختلف المباريات، مضيفًا أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نتائج لافتة هذا الموسم.

وأشاد سالم بالدور الكبير الذي يقوم به المدير الفني علي ماهر، معتبرًا إياه أفضل مدرب في مصر في الوقت الحالي، لما يقدمه من عمل فني مميز، قائلاً" على ماهر نجح في إعادة اكتشاف العديد من اللاعبين ومنحهم بريقًا جديدًا، مثل عمرو السولية ومحمد بوبو، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء الفريق ونتائجه".

وأشار سالم إلى أنه في حال فوز سيراميكا كليوباترا بلقب الدوري هذا الموسم، فستكون مفاجأة سعيدة لجماهير الكرة المصرية، موضحًا أن المنافسة يجب ألا تقتصر على أندية بعينها، بل من الأفضل أن تتكرر تجارب التتويج المتنوعة كما يحدث في الدوريات الأوروبية.

وأضاف سالم أن سيراميكا كليوباترا يذكره بتجربة ليستر سيتي عندما توج بلقب الدوري الإنجليزي عام 2016، مؤكدًا أن الفريق الحالي يمتلك المقومات التي تجعله قادرًا على تحقيق إنجاز غير متوقع.

وأتم سالم أن الزمالك يمر بظروف صعبة للغاية، مشددًا على أن الضغوط التي يتعرض لها الفريق لا يستطيع أي نادٍ تحملها بسهولة، سواء على مستوى ضغط المباريات أو التحديات المختلفة، مؤكدًا أن الفريق يقاتل في بطولتي الدوري والكأس رغم تلك الظروف.