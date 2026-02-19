"الصحة" تعلن إجراء 3.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 3 ملايين و768 ألفًا و67 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية الحرجة، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ انطلاقها في يوليو 2018.

المبادرة استقبلت 353 ألفًا و253 اتصالًا عبر الخط الساخن، كما تمت متابعة 328 ألفًا و23 حالة منذ يوليو 2023 وحتى 20 يناير 2026، لضمان استمرارية الرعاية بعد الجراحة.

تشمل المبادرة تخصصات دقيقة وكبرى مثل جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية والقلبية، المخ والأعصاب، زراعة الكلى والكبد، زراعة القوقعة، والقساطر الطرفية، ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات المشاركة لضمان سرعة الإجراء، مع تقديم جميع الخدمات مجانًا بالكامل دون أي أعباء مالية على المرضى، وتركيز خاص على غير القادرين.

دعت الوزارة المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني http://wlms.smcegy.com/ أو الاتصال بالخط الساخن (105) و (15300) لتلقي الاستفسارات والدعم اللازم.

