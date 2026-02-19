الأطباء البيطريين تطلق خدمة جديدة لتسهيل التواصل مع رواد المهنة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، عن إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS كوسيلة جديدة للتواصل المباشر مع أعضاء النقابة على هواتفهم المحمولة.

وتأتي هذه الخدمة بهدف تعزير وتسهيل وصول أخبار النقابة وخدماتها ومبادراتها لجميع الأعضاء بشكل سريع ومباشر، وخاصة الذين لا يتابعون منصات التواصل الاجتماعي، لضمان ألا يفوت أي طبيب بيطري ما تقدمه النقابة من دعم وخدمات.

وفي هذا السياق، بدأت النقابة بالفعل في إرسال رسائل نصية لدعوة الأعضاء فوق سن الستين للاشتراك في خط الرواد، وهي مبادرة مخصصة لتكريم ورعاية الرواد من الأطباء البيطريين فوق سن الستين.

وأكدت النقابة العامة، أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لخدمة الرواد، التي جاءت تقديرا لمسيرة الأطباء البيطريين أصحاب العطاء الطويل والخبرة الكبيرة، الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة المهنة والوطن، وكانوا دائما رموزا للالتزام والانتماء والرسالة.

وقالت الأطباء البيطريين، إن رواد المهنة هم تاريخها الحي، وأعمدتها الراسخة، وأصحاب الحكمة والتجربة الذين نعبر لهم اليوم عن بالغ الاحترام والتقدير، ونؤكد أن النقابة لن تدخر جهدا في تقديم ما يليق بمكانتهم.

وشددت: يهدف خط الرواد إلى تعزيز التواصل المباشر معهم، وتقديم خدمات متميزة تعبر عن وفاء النقابة لأبنائها الذين صنعوا تاريخ المهنة وأسهموا في نهضتها.

وجددت النقابة العامة للأطباء البيطريين تأكيدها أنها مستمرة في تطوير خدماتها ووسائل التواصل مع جميع الأعضاء، وأنها كانت وستظل في خدمتهم دائما.