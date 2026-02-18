قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة سيد بخيت، إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر موسم 2025-2026 ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة 13 مارس المقبل، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بدلاً من إقامتها يوم الأربعاء 18 مارس.

كما قررت إدارة المسابقات، إقامة مباراة الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش مع زد في نصف نهائي كأس مصر يوم 18 مارس المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على أن يحدد الملعب في موعد لاحق.