موعد مباراتي الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مع فريق الترجي التونسي.

كما يواجه فريق بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي الرياضي التونسي × الأهلي المصري

الذهاب: أحد أيام 13 – 14 – 15 مارس (في تونس)

الإياب: أحد أيام 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)

نهضة بركان × الهلال السوداني

الذهاب: أحد أيام 13 – 14 – 15 مارس (في المغرب)

الإياب: أحد أيام 20 – 21 – 22 مارس (في رواندا — أرض الهلال)

ماميلودي صن داونز × ستاد مالي

الذهاب: أحد أيام 13 – 14 – 15 مارس (في جنوب أفريقيا)

الإياب: أحد أيام 20 – 21 – 22 مارس (في مالي)

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

الذهاب: أحد أيام 13 – 14 – 15 مارس (في المغرب)

الإياب: أحد أيام 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)