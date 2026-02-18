قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
يامال يستعد لصيام رمضان للعام الثاني على التوالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يختتم تعزيز القدرات في التغطية الصحفية للقضايا البرلمانية

المشاركون في البرنامج التدريبي للمجلس القومي
المشاركون في البرنامج التدريبي للمجلس القومي
الديب أبوعلي

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان البرنامج التدريبي "التغطية المهنية والحقوقية للقضايا البرلمانية"، الذي عُقد على مدار يومين بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز قدرات التغطية الإعلامية المتخصصة في الشأن البرلماني من منظور مهني وحقوقي.

وانطلق البرنامج من معالجة مفاهيمية تؤسس لفهم بنية العمل البرلماني، حيث تناول الأدوات التشريعية والرقابية باعتبارها آليات دستورية لمساءلة السلطة التنفيذية وصياغة السياسات العامة، وتحليل المسار التشريعي من حيث مراحله الإجرائية، وأنماط التفاعل بين الفاعلين المؤسسيين، وتأثير ذلك على مضمون التشريعات وانعكاساتها الحقوقية.

كما ركزت المناقشات على الفروق الجوهرية بين الأدوات الرقابية والتشريعية، وأثر كل منها في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتطرقت الجلسات إلى أنماط التناول الإعلامي للقضايا البرلمانية في البيئة الرقمية، من خلال تحليل أنماط تفاعل الجمهور الرقمي، وآليات تبسيط المفاهيم التشريعية دون الإخلال بالدقة، وأطر السرد المهني القائم على الأدلة، فضلًا عن رصد أبرز الاختلالات المهنية في التغطية الصحفية ذات البْعد الحقوقي، وتصويبها في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد سعيد عبد الحافظ عضو المجلس أن تعزيز كفاءة التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية هو أحد السْبل لدعم المشاركة الواعية في الشأن العام، مشددًا على أن الإعلام المهني القائم على المعرفة القانونية والحقوقية يسهم في ربط العملية التشريعية باحتياجات المواطنين، ويعزز مناخ المساءلة والشفافية داخل المجال العام.

ويعكس البرنامج توجه المجلس نحو بناء شراكات فعالة مع المختصون في الصحافة والإعلام، بما يدعم إنتاج خطاب إعلامي متوازن ودقيق، يعزز الوعي بالحقوق والحريات، ويرسخ ثقافة دولة القانون.

