أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
يامال يستعد لصيام رمضان للعام الثاني على التوالي
وزير البترول: غلق شركات تعبئة أسطوانات بوتاجاز مخالفة للأوزان
انتخابات المهندسين | مطالب بمنع تصوير بطاقات الاقتراع.. وإعلان النتائج بمقار الفرعيات

المهندس محمد عبد الغني
المهندس محمد عبد الغني
الديب أبوعلي

تقدّم الدكتور المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، بمذكرة رسمية إلى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة، طالب فيها بالتأكيد على أربعة إجراءات تهدف إلى طمأنة جميع المرشحين بشأن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهي:

الإدلاء بالصوت باستخدام بطاقة الرقم القومي مع مطابقتها ببطاقة عضوية النقابة، وحضور المفوضين أعمال الفرز وتمكينهم من الحصول على صور من محاضر الفرز، وإعلان النتائج في مقار النقابات الفرعية، ومنع تصوير بطاقات الاقتراع.

وأكد عبد الغني، في مذكرته، تقديره لجهود اللجنة العليا للانتخابات، معربًا عن أمله في الاستجابة لهذه المطالب بما ييسر سير العملية الانتخابية، ويحفظ أصوات الجمعية العمومية، ويحقق الطمأنينة لكل مرشح تجاه ما تسفر عنه نتائج الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الغني كان قد تقدم، في وقت سابق، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنها "تستهدف تحصين نزاهة انتخابات نقابة المهندسين المقبلة".

أعرب خلال المذكرة عن قلقه من احتمال سعي عدد من رؤساء المصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، الذين ترشحوا بكثافة وبصورة متزامنة، إلى استغلال الموارد الواقعة تحت إشراف جهاتهم للتأثير سلبًا على إرادة الناخبين من المهندسين.

انتخابات المهندسين نقابة المهندسين اللجنة العليا لانتخابات المهندسين النقابة العامة للمهندسين نقيب المهندسين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المهندس محمد عبد الغني المهندس طارق النبراوي

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلاميَّة السابع عشر»

البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة الإسلامية السابع عشر بجامعة الأقصر

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

بالصور

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

