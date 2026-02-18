انتخابات المهندسين | مطالب بمنع تصوير بطاقات الاقتراع.. وإعلان النتائج بمقار الفرعيات

تقدّم الدكتور المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، بمذكرة رسمية إلى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة، طالب فيها بالتأكيد على أربعة إجراءات تهدف إلى طمأنة جميع المرشحين بشأن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهي:

الإدلاء بالصوت باستخدام بطاقة الرقم القومي مع مطابقتها ببطاقة عضوية النقابة، وحضور المفوضين أعمال الفرز وتمكينهم من الحصول على صور من محاضر الفرز، وإعلان النتائج في مقار النقابات الفرعية، ومنع تصوير بطاقات الاقتراع.

وأكد عبد الغني، في مذكرته، تقديره لجهود اللجنة العليا للانتخابات، معربًا عن أمله في الاستجابة لهذه المطالب بما ييسر سير العملية الانتخابية، ويحفظ أصوات الجمعية العمومية، ويحقق الطمأنينة لكل مرشح تجاه ما تسفر عنه نتائج الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الغني كان قد تقدم، في وقت سابق، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنها "تستهدف تحصين نزاهة انتخابات نقابة المهندسين المقبلة".

أعرب خلال المذكرة عن قلقه من احتمال سعي عدد من رؤساء المصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، الذين ترشحوا بكثافة وبصورة متزامنة، إلى استغلال الموارد الواقعة تحت إشراف جهاتهم للتأثير سلبًا على إرادة الناخبين من المهندسين.