ترتيب الدوري.. سيراميكا يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي في مركز صادم

تستكمل غدا الخميس مباريات الجولة الـ 18 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بإقامة 3 لقاءات.



ويخوض فريق المقاولون العرب مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة الـ 9:30 مساء وفي نفس التوقيت يقام لقائي فاركو وبتروجت والأهلي مع الجونة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة

2- الزمالك 31 نقطة

3- بيراميدز 31 نقطة

4- الأهلي 30 نقطة

5- المصري 25 نقطة

6- سموحة 25 نقطة

7- زد 24 نقطة

8- وادي دجلة 24 نقطة

9- البنك الأهلي 22 نقطة

10- مودرن سبورت 22 نقطة

11- إنبي 21 نقطة

12- الجونة 20 نقطة

13- بتروجيت 20 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

17- الاتحاد السكندري 17 نقطة

15- المقاولون العرب 16 نقطة

16- حرس الحدود 14 نقطة

18- فاركو 13 نقطة

19- طلائع الجيش 12 نقطة

كهرباء الإسماعيلية 12 نقطة

الإسماعيلي 10 نقاط