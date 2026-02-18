ترتيب الدوري.. سيراميكا يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي في مركز صادم

تستكمل غدا الخميس مباريات الجولة الـ 18 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بإقامة 3 لقاءات.
ويخوض فريق المقاولون العرب مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة الـ 9:30 مساء وفي نفس التوقيت يقام لقائي فاركو وبتروجت والأهلي مع الجونة.
ترتيب الدوري المصري الممتاز
1- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة
2- الزمالك 31 نقطة
3- بيراميدز 31 نقطة
4- الأهلي 30 نقطة
5- المصري 25 نقطة
6- سموحة 25 نقطة
7- زد 24 نقطة
8- وادي دجلة 24 نقطة
9- البنك الأهلي 22 نقطة
10- مودرن سبورت 22 نقطة
11- إنبي 21 نقطة
12- الجونة 20 نقطة
13- بتروجيت 20 نقطة
14- غزل المحلة 17 نقطة
17- الاتحاد السكندري 17 نقطة
15- المقاولون العرب 16 نقطة
16- حرس الحدود 14 نقطة
18- فاركو 13 نقطة
19- طلائع الجيش 12 نقطة
كهرباء الإسماعيلية 12 نقطة
الإسماعيلي 10 نقاط