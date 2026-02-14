نجم سموحة: اللاعبون بالدوري المصري شبه بعض والفوارق معدومة

أكد شريف رضا قائد نادي سموحة أن المنافسة في قاع الجدول شرسة للغاية، منوها بان الاتحاد حقق الفوز في مباراة وتقدم علي اثرها عدة مراكز.

وقال رضا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل عبر أثير أون سبورت إف إم، إن تحقيق الفوز في اي مباراة يمنحك التقدم عدة مراكز والخسارة نفس الامر، مشددا على أن الثلاث نقاط حاليًا أصبح لهم قيمة كبيرة.

وأضاف لاعب سموحة، قائلا: "كل اللاعبين في مصر شبه بعض، والفوارق بينهم معدومة، الفارق الوحيد هو أين تلعب، 3 لاعبين فقط هم المختلفين، أولهم إمام عاشور كامكانيات ومهارة في "حتة تانية" وثانيهم عبد الله السعيد وثالثهم زيزو، عقلية احترافية لا مثيل لها.

ولفت إلى ان زيزو يعاني من ضغوطات كبيرة خاصة في ظل انتقاله من الزمالك للاهلي، مشددا على ان زيزو حتي الان يؤدي بشكل جيد.