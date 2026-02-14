قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله

السفير الروسي بمصر
السفير الروسي بمصر
سارة عبد الله

وجه السفير الروسي لدى جمهورية مصر العربية، خطابا يودع فيه مصر بكلمات راقية.

وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة الروسية بمصر على “فيسبوك”: “أصدقائي المصريين الأعزاء، كان شرفا عظيما لي أن أمثل روسيا في بلدك الفريد من نوعه لأكثر من خمس سنوات ونصف استكمالاً لإقامتي في مصر، أود أن أقول إن كل هذه السنوات مررت بموقف دافئ وحنان للغاية هنا. في جوهرها الروابط الودية الطويلة الأمد لشعوبنا، والتي تم تكوينها عبر عقود من السياسة الخارجية الوثيقة، والتعاون العسكري والاقتصادي والثقافي والعلمي والتعليمي وغير ذلك من التعاون”.

وتابع: “مغادرة مصر مع التقدير العميق لقيادة هذه الدولة العظيمة - قبل كل شيء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - على اهتمامهم الدائم بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع روسيا. خالص الامتنان لوزير الخارجية بدر عبد العاطي وجميع زملائي في MID AREA، حيث يعمل فريق من ذوي المهنيين العالية بجد لتعميق الحوار والتفاهم المتبادل". 

وأضاف: "أنا أقدر حقا التنسيق مع رؤساء وموظفي الوكالات المصرية الأخرى، ما سمح أيضا بتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك بعد انضمام القاهرة إلى مجموعة البريكس”.

واستطرد: “شكر من القلب لأعضاء جمعية الصداقة في مصر وروسيا، للمساعدة في توسيع الاتصالات بيننا في مختلف المجالات. ممتن جدا لكل المصريين على حسن الضيافة، واهتمامهم بالتاريخ والثقافة الروسية، وتقاربهم أو مصادفة كاملة من تصورنا لما يحدث على المسرح العالمي”.

واختتم السفير الروسي: “ستبقى مصر العريقة وشابة مصر في قلبي إلى الأبد. أتمنى لها الخير. آمل في المزيد من تعزيز العلاقات الروسية المصرية”.

السفير الروسي في مصر
روسيا السفير الروسي السفارة الروسية بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش عن نافع.. اليوم

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمائة عام

جمعية علماء أهل السنة بكيرلا تحتفي بمرور قرن على تأسيسها

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد