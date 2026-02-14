قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رولز رويس تُشيد بشراكتها التاريخية مع «مصر للطيران» وتُهنئها بلقب الأفضل في أفريقيا

مصر للطيران
مصر للطيران
محمود مطاوع   -  
نورهان خفاجي

أعرب جورج أبو نصر، الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء في شركة رولز رويس (Rolls-Royce)، عن اعتزازه العميق بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الشركة بـ "مصر للطيران"، مؤكداً أن هذه العلاقة تمثل ركيزة أساسية في دعم الزخم الاقتصادي المستمر الذي تشهده جمهورية مصر العربية.

وفي كلمته بمطار القاهرة، خلال احتفالية مراسم ضم الطائرة الجديدة لمصر للطيران، وبمناسبة تعزيز التعاون بين الجانبين، قال أبو نصر: "نحتفل اليوم بمهمة مشتركة وبمساهمة ملموسة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. إنه لفخر كبير لنا، وأتوجه بالشكر لشركة مصر للطيران على هذه الفرصة لنكون جزءاً من مسيرة نجاحها المتواصلة ودورها المحوري في تحقيق طموحات الدولة المصرية".

وأضاف الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء في شركة رولز رويس (Rolls-Royce)، أن الجذور التاريخية لهذه الشراكة تمتد لأكثر من 50 عاماً، واصفاً إياها بالرحلة الممتدة من الدعم التقني عبر أجيال متعاقبة من تكنولوجيا المحركات والطائرات.

وتابع: "إن مصر للطيران، المستلهمة من طموح وطنها، لا تركن إلى إنجازاتها السابقة، ونحن في رولز رويس نشاركها هذا الطموح الذي لا يهدأ".

كما وجه أبو نصر التهنئة للشركة المصرية بمناسبة تسلم طائرة Airbus A350-900 (المزودة بمحركات رولز رويس ترينت XWB)، مشيداً بالنتائج القياسية التي حققتها الشركة خلال العام، من تسلم طراز A350-900: كإضافة نوعية لأسطول الشركة بأحدث تكنولوجيا الطيران العالمية، وأيضا الحصول على جائزة الأفضل في أفريقيا: تتويج مصر للطيران بلقب أفضل شركة طيران في أفريقيا لخدمات الركاب لعام 2025.

واختتم تصريحاته قائلاً: "نتطلع إلى الخمسين عاماً القادمة من النجاح المشترك والابتكار المستمر، لتظل مصر للطيران دائماً هي الخيار الأول للجميع. نهنئكم على هذا العام المذهل الذي كلل جهودكم بالنجاح".

مصر للطيران شركة مصر للطيران رولز رويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

تويوتا لاندكروزر

عمرها 37 عامًا.. أقدم سيارة لاندكروزر بحالة الزيرو | شاهد

iOS 26.3

iOS 26.3 يحقق حلم مستخدمي آيفون بميزة طال انتظارها

فحص زيت المحرك

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد