رولز رويس تُشيد بشراكتها التاريخية مع «مصر للطيران» وتُهنئها بلقب الأفضل في أفريقيا

أعرب جورج أبو نصر، الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء في شركة رولز رويس (Rolls-Royce)، عن اعتزازه العميق بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الشركة بـ "مصر للطيران"، مؤكداً أن هذه العلاقة تمثل ركيزة أساسية في دعم الزخم الاقتصادي المستمر الذي تشهده جمهورية مصر العربية.

وفي كلمته بمطار القاهرة، خلال احتفالية مراسم ضم الطائرة الجديدة لمصر للطيران، وبمناسبة تعزيز التعاون بين الجانبين، قال أبو نصر: "نحتفل اليوم بمهمة مشتركة وبمساهمة ملموسة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. إنه لفخر كبير لنا، وأتوجه بالشكر لشركة مصر للطيران على هذه الفرصة لنكون جزءاً من مسيرة نجاحها المتواصلة ودورها المحوري في تحقيق طموحات الدولة المصرية".

وأضاف الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء في شركة رولز رويس (Rolls-Royce)، أن الجذور التاريخية لهذه الشراكة تمتد لأكثر من 50 عاماً، واصفاً إياها بالرحلة الممتدة من الدعم التقني عبر أجيال متعاقبة من تكنولوجيا المحركات والطائرات.

وتابع: "إن مصر للطيران، المستلهمة من طموح وطنها، لا تركن إلى إنجازاتها السابقة، ونحن في رولز رويس نشاركها هذا الطموح الذي لا يهدأ".

كما وجه أبو نصر التهنئة للشركة المصرية بمناسبة تسلم طائرة Airbus A350-900 (المزودة بمحركات رولز رويس ترينت XWB)، مشيداً بالنتائج القياسية التي حققتها الشركة خلال العام، من تسلم طراز A350-900: كإضافة نوعية لأسطول الشركة بأحدث تكنولوجيا الطيران العالمية، وأيضا الحصول على جائزة الأفضل في أفريقيا: تتويج مصر للطيران بلقب أفضل شركة طيران في أفريقيا لخدمات الركاب لعام 2025.

واختتم تصريحاته قائلاً: "نتطلع إلى الخمسين عاماً القادمة من النجاح المشترك والابتكار المستمر، لتظل مصر للطيران دائماً هي الخيار الأول للجميع. نهنئكم على هذا العام المذهل الذي كلل جهودكم بالنجاح".