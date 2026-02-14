قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي : عدم وجود أوروبا على طاولة المفاوضات مع روسيا "خطأ فادح"

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن غياب مشاركة قادة أوروبا في المفاوضات الجارية مع روسيا يعد "خطأ فادحًا".

وقال في خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن : " نسعى جاهدين لإشراك أوروبا بشكل كامل في العملية، لضمان مراعاة مصالح أوروبا وسماع صوتها، ولأن السلام لا يُبنى إلا على ضمانات أمنية واضحة، والتي من المتوقع أن تتحمل أوروبا العبء الأكبر منها."

وتشارك أوكرانيا في جولة أخرى من محادثات السلام مع الولايات المتحدة وروسيا هذا الأسبوع، والتي قال الرئيس الأوكراني إنه يأمل أن تكون "جادة" و"مثمرة".

إلا أنه أشار إلى أنه في كثير من الأحيان يبدو أن الأطراف المختلفة "تتحدث عن أمور مختلفة تمامًا".

وأضاف: "كثيرًا ما يعود الأمريكيون إلى موضوع التنازلات، وغالبًا ما تُناقش هذه التنازلات في سياق أوكرانيا فقط".

وتابع بقوله :" ستبذل أوكرانيا قصارى جهدها لإنجاح هذه المفاوضات. لقد استثمرنا في هذه العملية"، مضيفًا أنه على "تواصل دائم" مع الفريق الأمريكي.

واختتم بقوله :"ترغب أوكرانيا في أن تُثمر هذه الجهود عن أمن حقيقي، وأن تُحقق السلام، سلامًا حقيقيًا".

أكد الرئيس الأوكراني فولوديسمير زيلينسكي أن الدعم المالي الأوروبي عزز من قدرة أوكرانيا في اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية .

واستهل زيلينسكي خطابه في مؤتمر ميونخ للأمن بالقول إن روسيا أطلقت في يناير وحده أكثر من 6000 طائرة مسيرة و150 صاروخًا و5000 قنبلة جوية موجهة على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن جميع محطات توليد الطاقة تضررت.

وأضاف زيلينسكي: "لا توجد محطة توليد كهرباء واحدة لم تتضرر من الضربات الروسية، لكننا ما زلنا ننتج الكهرباء".

وفقًا للرئيس، فإن الدعم الأوروبي هو الذي يمكّن أوكرانيا من الحصول على الوسائل اللازمة لاعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، قائلا :" معظم صواريخ الدفاع الجوي القادرة على صد الصواريخ تصل إلينا بفضل برنامج بيرل PURL القائم بفضل أوروبا.

كما قدم الرئيس الأوكراني شكره للاتحاد الأوروبي على قرض بقيمة 90 مليار يورو لتمويل الاحتياجات العسكرية والمالية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.

ووصف القرض بأنه "ضمانة جدية للاستقرار المالي لأوكرانيا"، لكنه دعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان استنفاد موارد الكرملين.

وأشار إلى أن "روسيا لا تزال تتمتع بضمانات للاستقرار المالي"، منتقداً أسطول ناقلات النفط غير الرسمي الذي تستخدمه موسكو لمواصلة بيع النفط رغم العقوبات الغربية.

وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش هذه المسألة مع نظرائه الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، بهدف تحديث التشريعات الأوروبية بحيث لا يقتصر الأمر على احتجاز هذه الناقلات فحسب، بل يشمل أيضاً منعها ومصادرتها.

زيلينسكي أوروبا المفاوضات روسيا مؤتمر ميونخ للأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

ييس توروب

توروب: مهمتنا صعبة أمام الجيس المغربي وهدفنا الفوز

ياسمينا عيسي

ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للبارابادمنتون بالبحرين

يورجن كلوب

شاهد.. يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق بنيولوك الكاوبوي على إنستجرام

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد